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人潮塞爆夜市…韓冰輔選一度臉僵 網友：好心疼

2019-03-14 14:12聯合新聞網 綜合報導

昨（13）韓冰代替父親韓國瑜到新北三和夜市，幫三重立委補選參選人鄭世維輔選，沒想到人潮塞爆造成騷亂。從直播影片中韓冰疑似被現場人潮數量以及推擠力道嚇到，一度臉僵失去笑容，網友看到後紛紛留言「讓人心疼」、「這能走路嗎？」

韓冰幫三重立委補選參選人鄭世維輔選，接受媒體訪問時，在場人士一擁而上，現場一度擠...
韓冰幫三重立委補選參選人鄭世維輔選，接受媒體訪問時，在場人士一擁而上，現場一度擠到無法回答問題。圖／取自udn TV
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韓冰此次與立委蔣萬安搭檔造勢，接受媒體訪問時，在場人士一擁而上，現場一度擠到無法回答問題，她簡單接受訪問後，隨後在夜市拜票，短短十公尺走了半小時，民眾直呼「第一次看到三重這麼多人」。由於現場人實在太多，寸步難行，保安不斷要民眾後退，否則無法前進。

現場許多的民眾推擠，大喊「韓冰」，導致隊伍根本無法前進，讓鄭世維忍不住喊話，希望民眾能自制，留條路讓韓冰走，鄭世維說「希望這場選舉平平安安，快快樂樂，懇求大家讓出一條路，不要用擠的，不然他對韓市長交代不過去」，現場稍微冷靜後走回夜市掃街。

但熱情群眾依然團團包圍韓冰，甚至有人跌倒、攤商的攤子也被弄翻，最後走了約一百公尺，眼看狀況不對一行人趕緊快閃離開，而韓冰也疑似因為現場人潮實在太多太擠，受到驚嚇，一度失去笑容，之後呼籲大家票投鄭世維，並表示對於造成現場混亂感到抱歉。

鄭世維對手民進黨候選人余天今（14）對三和夜市造成的騷動則表示，儘管確實炒熱氣氛，但也聽到攤商抱怨，商品毀損，甚至攤子都有倒塌的情況。鄭世維回應，非常感謝韓冰及到場的支持者，當人潮往前走時，妻子就在後面善後，也向被波及的攤商致歉，甚至願意賠償受損情況。

因為現場人潮實在太多太擠，韓冰疑似受到驚嚇，一度失去笑容。圖／取自udn TV
因為現場人潮實在太多太擠，韓冰疑似受到驚嚇，一度失去笑容。圖／取自udn TV
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網友看到韓冰表情後後紛紛留言「讓人心疼」、「這能走路嗎？」圖／取自udn TV
網友看到韓冰表情後後紛紛留言「讓人心疼」、「這能走路嗎？」圖／取自udn TV
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韓冰韓國瑜鄭世維余天立委補選
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