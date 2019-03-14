新聞眼／一場選舉，到底誰四面楚歌？

2019-03-14 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑



立委補選將在周六舉行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴清德為郭國文輔選，說民進黨這席立委補選若輸，大陸將更大膽對台進行各種併吞。馬英九不過說聲「有這麼嚴重嗎」，賴清德竟訓斥起馬來，說他枉為當過台灣的總統。

陳其邁也來幫腔，藍營批評賴清德刻意打「恐嚇牌」，他反罵，中國跟台灣交流，又有那麼多飛彈對準台灣，這才是恐嚇牌。

何止賴、陳，現在真的是「四面楚歌」了，蔡英文上個月接受外媒專訪，都談到了承受中共第一擊後，希望全世界都站出來，前兩天開國安會議，還提出七項指導綱領，其中一項竟是，對於因抗拒對岸統戰而受害的企業，給予適當協助。蘇貞昌更驚悚，不但要戰海灘、街道跟山上，連掃帚都派上用場了。

不過，民進黨是將自己的危機，擴大成整個台灣的危機；將他們快要遭民意淹沒的恐懼，編派為台灣被中共占領的恐懼，民進黨自己「四面楚歌」，卻說成台灣人民「四面楚歌」！

這是典型的偷換概念，但人民真的那麼好騙嗎？民進黨將自己塑造為抗敵急先鋒、中流砥柱，接著就把自己要被民意換下來，偷換成中共快要兵臨城下。不就是民意不滿你的執政，要將你換下來嗎，怎麼你被換下，就變成中共馬上就要襲台了？

人民將做得太爛的執政者淘汰，不正是民主的真諦與勝利嗎？怎麼會變成換下民進黨，就是引清兵入關，讓中共兵臨城下，這不等於在指控，作為一個民主社會主人的台灣人民，都是準備當吳三桂的叛逆？

七項指導綱領更是荒謬絕倫，拒絕統戰可以獲得政府協助，究竟哪一家企業在迎統、媚統，又是哪一家企業在拒統，蔡政府分得清楚嗎？且台灣一年對中國大陸貿易順差達數百億美金以上，蔡政府是否也被統戰了？

蔡英文要連任誰都知道，但玩仇恨牌、恐懼牌，拿著反共防諜年代的口號與伎倆，只會讓人笑話，民進黨也會黔驢技窮到這個地步！