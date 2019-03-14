補選狂打恐嚇牌 賴清德：不當第二個香港、西藏

立委周六補選，民進黨大咖輔選持續打出「反中牌」。圖為民進黨立委補選候選人余天（左）由行政院前院長賴清德（右）陪同掃街。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook 三一六立委補選倒數，民進黨大咖輔選持續打出「反中牌」。行政院前院長賴清德日前表示，民進黨台南市若輸，中國將更大膽對台進行各種併吞；賴清德與民進黨主席卓榮泰昨天續將矛頭指國民黨主張和平協議。

卓榮泰說，無論是一國兩制或和平協議，「都是共產黨和部分國民黨的朋友講出來的事實」；賴清德說，國民黨大咖競相提出簽訂和平協議，但「我們不要當第二個香港，也不要當第二個西藏」。

賴清德昨天接受中央社專訪表示，台南虱目魚賣到中國，不是憑空拿錢，這是平等互惠，「不需要魚賣給你，選票、民主、自由都賣給你」。他還以台南學甲賣虱目魚給中國為例，希望這次補選也能「賣魚不賣身」。

賴清德輔選時說，「台南補選再輸，中國將更大膽對台進行各種併吞策略」，遭藍營批評打「恐嚇牌」，前總統馬英九也回應「有這麼嚴重嗎」。賴清德昨表示，如果當過總統的人都不知道習五條對台灣的壓力、衝擊，也枉為當過台灣的總統；行政院副院長陳其邁說，假如要跟台灣交流，又有那麼多飛彈對準台灣，這才是恐嚇牌。

賴清德昨下午陪民進黨新北市立委補選候選人余天車隊掃街，賴清德說，馬前總統的兩岸路線大家很清楚，過去馬擔任總統，中國也沒有給台灣多大的經濟優惠；中國並不是萬靈丹，「我們必須要獨立自主」。

賴清德說，習近平習五條講得非常明白，未來台灣只有一條路就是一國兩制。國民黨大咖競相提出簽訂和平協議，但五十幾年前中國跟西藏簽過和平協議，中國照樣血洗西藏，「我們不要當第二個香港，也不要當第二個西藏」。

他接受專訪時則說，學甲的虱目魚契作賣給中國，但選舉結果證明，學甲選民並未因為賣魚給中國，就改變他們的投票支持對象。他期待此次台南立委補選的選區，能夠像學甲一樣，「賣魚不賣身」。