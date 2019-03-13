台南立委補選／謝龍介賣麻豆文旦 對手齊轟低價賤賣

國民黨立委候選人謝龍介（右）昨在台南佳里開講，種芭樂農民吐露沒通路芭樂銷不出去，謝允諾協助。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

謝公布簽約價駁賴清德30元說

台南第二選區立委補選，謝龍介牽線通路商與麻豆柚農簽約賣麻豆文旦，遭到賴清德、郭國文、陳筱諭齊聲轟謝以低價賤賣，破壞麻豆文旦行情。謝龍介昨天公布文旦簽約價格，其中每箱15到16粒規格者，一台斤52元，但陳筱諭指這種規格在台南最高每台斤可賣到200元，謝的賣價連成本一半都不到，是在剝削農民。

謝也否認說過200萬斤麻豆文旦倒河床

國民黨籍立委候選人謝龍介昨上午在西港、佳里區「街頭開講」，否認說過麻豆文旦200萬斤倒在河床，表示是柚農說的，民進黨陣營連日來砲轟「麻豆文旦30元」說法，謝龍介也否認，揶揄行政院前院長賴清德「憨憨跟人去陪墓」被誤導，「這根本是謠言」。柚農栽種成本每台斤就不只30元，不可能收購價是每台斤30元。

謝龍介說，這次貿易商與農民接洽的文旦「裸果」（不含紙箱等資材）行情；每箱10台斤（6公斤）分為4種規格，收購價每台斤分別為42元（11、12粒裝）、46元（13、14粒）、52元（15、16粒）。至於最大顆約一台斤以上的，依盤口價再加上二成價格。現在柚子才剛開花，如果收成時柚農覺得價格不好，可以不要賣。

賴清德（右）昨天陪同民進黨立委候選人郭國文在麻豆拜票，痛批謝龍介賤賣麻豆文旦，傷害農民。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

賴清德昨天和民進黨立委候選人郭國文在麻豆拜票及車隊掃街，也痛批謝龍介為了選舉，捏造200萬斤麻豆文旦倒在曾文溪的說法，故意編造謊言，大家聽得下去嗎？什麼一斤25元、一斤30元，豈有此理。

無黨籍立委候選人陳筱諭，批藍綠為選舉都在消費麻豆文旦。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

陳筱諭批藍綠過分 為選舉傷害農民

陳筱諭則指出，藍綠都太過分了，為了選舉到底要傷害麻豆文旦到什麼程度，最便宜她聽過是每台斤6、70元，40多元是剝削農民，破壞麻豆文旦價格，之後怎麼賣？