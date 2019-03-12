立委補選白熱化 金門雙陳短兵相接

2019-03-12 17:33 中央社 金門縣12日電



金門地區立委補選進入白熱化，無黨籍候選人、前縣議員陳玉珍表示，陳氏宗親會並未決議支持特定候選人；同樣是無黨的前縣議員陳滄江說，他整合宗親勢力，毋須宗親會決議。

陳玉珍今天召開記者會表示，她看到報載「金門穎川堂陳氏宗親會經整合後，力挺陳滄江」的新聞，十分錯愕；2天來，她接到各地宗長、鄉親詢問關切的電話，甚至有人質疑他們2人已「串通」。

向陳氏宗親會理事長陳聰泉詢問後，陳玉珍表示，宗親會自始至終都不曾有過「力挺某一個人」的決定，她出示陳聰泉署名的聲明。聲明指出，陳氏宗親會「從未決議」支持定候選人，而是開放2位陳氏子弟自由競爭。

陳玉珍說，對於這場補選，在金門的宗長與旅台的陳氏宗親都樂見大家在民主的遊戲規則下公平競爭，如果因而使得宗親之間形成怨懟，真是情何以堪。她表示，不希望假消息、假新聞破壞公平競爭。

對此，陳滄江表示，對陳聰泉的個人行為不予評論。而且他整合金門「13陳」陳氏宗親，並獲得大宗理監事支持「何需宗親會決議？」並說，15日選前之夜就可看到宗親大團結場面。

此外，陳滄江利用到烈嶼拜票的機會，協助落海溺斃的烈嶼鄉漁民，協調爭取漁保意外死亡理賠。

至於中國國民黨徵召的候選人洪麗萍，經過立委補選黃金週末黨內大咖的加持後，這2天持續掃街拜票，今天和夫婿兵分兩路，分別到金城鎮、金寧鄉和金沙鎮，尋求選民支持。