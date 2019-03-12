親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
廢核政策掀論戰
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

大屠殺能宣傳嗎？柯文哲對人道主義的輕佻

立委補選白熱化 金門雙陳短兵相接

2019-03-12 17:33中央社 金門縣12日電

金門地區立委補選進入白熱化，無黨籍候選人、前縣議員陳玉珍表示，陳氏宗親會並未決議支持特定候選人；同樣是無黨的前縣議員陳滄江說，他整合宗親勢力，毋須宗親會決議。

陳玉珍今天召開記者會表示，她看到報載「金門穎川堂陳氏宗親會經整合後，力挺陳滄江」的新聞，十分錯愕；2天來，她接到各地宗長、鄉親詢問關切的電話，甚至有人質疑他們2人已「串通」。

向陳氏宗親會理事長陳聰泉詢問後，陳玉珍表示，宗親會自始至終都不曾有過「力挺某一個人」的決定，她出示陳聰泉署名的聲明。聲明指出，陳氏宗親會「從未決議」支持定候選人，而是開放2位陳氏子弟自由競爭。

陳玉珍說，對於這場補選，在金門的宗長與旅台的陳氏宗親都樂見大家在民主的遊戲規則下公平競爭，如果因而使得宗親之間形成怨懟，真是情何以堪。她表示，不希望假消息、假新聞破壞公平競爭。

對此，陳滄江表示，對陳聰泉的個人行為不予評論。而且他整合金門「13陳」陳氏宗親，並獲得大宗理監事支持「何需宗親會決議？」並說，15日選前之夜就可看到宗親大團結場面。

此外，陳滄江利用到烈嶼拜票的機會，協助落海溺斃的烈嶼鄉漁民，協調爭取漁保意外死亡理賠。

至於中國國民黨徵召的候選人洪麗萍，經過立委補選黃金週末黨內大咖的加持後，這2天持續掃街拜票，今天和夫婿兵分兩路，分別到金城鎮、金寧鄉和金沙鎮，尋求選民支持。

陳滄江金門立委補選
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

你有小馬哥我有鄭文燦 彰化立委補選明天大咖雲集　　

2019-03-12 16:26

郭國文批謝龍介放毒又解毒 藍軍：綠營奧步出頭第一名

2019-03-12 15:55

誰是民進黨的寶？翁章梁：是余天

2019-03-12 15:46

帥哥美女牌 韓冰、蔣萬安明晚為鄭世維站台

2019-03-12 15:30

謝龍介唱衰台南？郭國文：他完全複製韓國瑜

2019-03-12 14:49

台南選情告急 卓榮泰：若失守將讓中共對台勢力加劇

2019-03-12 14:25

影／卓榮泰率台南立委 呼籲票投郭國文

2019-03-12 13:54

搞烏龍？鄭世維誤認沒投票權 選委會：一定可投票

2019-03-12 11:22

對手不能投票是烏龍 余天：你們不要逼我批評他

2019-03-12 11:20

帶郭國文衝刺拜票 賴清德：郭最能照顧各產業發展

2019-03-12 11:07

立委補選結果若不好 蘇貞昌：執政黨更要謙卑檢討

2019-03-12 10:11

影／鄭世維選前之夜 移師三陽路只與對手離1公里

2019-03-12 08:54

新聞眼／大道公vs.媽祖婆 藍綠各顯神威

2019-03-12 00:28

立委補選／總統牌挺郭國文 綠營三大咖都來了

2019-03-12 00:26

立委補選／台南大打總統牌 馬英九陪謝龍介替農民代言

2019-03-12 00:22

金門立委補選／陳滄江告抹綠 洪麗萍競總：可受公評

2019-03-11 23:48

三重立委補選 余天團結綠抗韓流

2019-03-11 23:45

三重立委補選 鄭世維大打牽手牌

2019-03-11 23:35

影／選戰太忙了 郭國文今天生日沒時間好好過

2019-03-11 23:25

郭國文稱雞蛋不應同籃 游淑慧：台南市立委也不應皆綠

2019-03-11 21:25

民進黨打恐共牌？ 余天：習近平講一國兩制

2019-03-11 16:45

賴清德批謝龍介造成麻豆柚敗市？謝：別把人民當土包子

2019-03-11 15:07

「韓國瑜立牌」伴鄭世維 抗余天與9綠委

2019-03-11 14:05

影／台灣有恩於中國？ 賴清談兩岸經貿：台灣勿妄自菲薄

2019-03-11 12:45

狂打恐嚇牌？ 賴清德反駁：把事實講出來，何來恐嚇？

2019-03-11 12:33

台南立委選戰最後肉搏戰 「雙英」神明前「尬場」

2019-03-11 23:04
看更多

熱門文章

做滿4年…韓國瑜反問誰說的 黃光芹發文還原現場解讀真相

2019-03-12 11:10

蔡英文召開國安會議 反制習近平一國兩制台灣方案

2019-03-11 18:54

美售我M1A2戰車慢吞吞 他揭內幕原來先前有質疑

2019-03-12 01:48

高雄水果在新加坡下架？韓國瑜激動：明明賣到全壘打

2019-03-12 12:51

國台網來台也見綠首長 孫大千：鄭文燦要不要解釋？

2019-03-12 13:13

高雄水果專區被撤？高市府駁：「是被新加坡幣下架」

2019-03-12 13:04

傳宋楚瑜將宣布參選總統 親民黨回應了

2019-03-11 23:31

我採購66架F-16V 專家：突破2006年「鳳隼案」框架

2019-03-12 03:10

批潘恒旭是豬隊友 杜紫宸：至少為韓國瑜拉下50萬票

2019-03-12 12:32

韓國瑜真不選總統？馬當年也曾拒選 卻被一招破功

2019-03-12 08:00

韓國瑜承諾在高雄「做好做滿」 謝金河讚有智慧的決定

2019-03-12 09:15

F-16V最快明年底開始交機？ 專家：天方夜譚

2019-03-12 08:24

【重磅快評】農委會不樂見高雄「發大財」、「賺大錢」

2019-03-12 07:39

高市下水道有1萬破洞？議員駁韓國瑜：別汙衊前朝

2019-03-12 09:35

農民節和農民喝一杯 韓國瑜：說我一年酒醉300天是嚎洨

2019-03-12 15:30

台南出動千名「房衫軍」 抗議房屋稅衝破警方人牆

2019-03-12 11:24

市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

2019-03-12 16:04

核四存廢公投 直球對決

2019-03-12 00:38

韓國瑜宣布不選總統 吳敦義在南投吃肉圓

2019-03-11 21:22

這題直球回答太敏感 柯、韓人氣再高都只能搞曖昧

2019-03-12 09:00

買F-16V 專家：蔡政府將編列80億美元特別預算支應

2019-03-12 08:42

與韓國瑜心意相通 王金平：我若拜託 他不會投朱立倫

2019-03-11 23:32

打死不退！退警第5度掛布條嗆年改 3百人聲援

2019-03-12 15:08

台師大遭控動員幫造勢 王金平為釀起風波致歉

2019-03-11 20:56

謝龍介唱衰台南？郭國文：他完全複製韓國瑜

2019-03-12 14:49

先後邀請國民黨高層演講 北市立大學遭批「黨校」

2019-03-11 19:18

影／ 王世堅吹「韓風」? 讚韓國瑜是五百年來興起王者

2019-03-11 18:21

韓國瑜道歉 菲代表：盼瑪麗亞風波就此打住

2019-03-11 22:50

國安會議 揭中國加速統一台灣4策略

2019-03-11 23:34

郭國文稱雞蛋不應同籃 游淑慧：台南市立委也不應皆綠

2019-03-11 21:25

重慶送熊貓？人大代表：只是「建議案」 還需北京拍板

2019-03-11 18:39

蔡總統開國安會議 7綱領反制一國兩制

2019-03-12 00:01

總統出訪取消吉里巴斯 外交部：兩國邦誼穩固沒問題

2019-03-12 12:14

韓國瑜不承諾高市長做滿 周錫瑋：政治永遠保持彈性

2019-03-12 12:09

逼著別人打臉自己 介文汲：蔡政府自殘外交古今中外少見

2019-03-11 19:16

韓國瑜表態 4月不領表選總統

2019-03-12 00:08

選總統決戰中台灣！盧秀燕：執政黨不要帶兩串蕉來台中

2019-03-12 11:01

韓國瑜喊要自由經濟示範區 朱立倫：北中南應各一個

2019-03-12 09:17

徵召韓國瑜？吳敦義：若只看民調蔡英文甭選了

2019-03-12 11:24

免費公車再加碼 盧秀燕「雙十公車」拚年底上路

2019-03-11 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top