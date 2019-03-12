新聞眼／大道公vs.媽祖婆 藍綠各顯神威

2019-03-12 00:28 聯合報 本報記者周宗禎 聯合報 本報記者 謝進盛



馬英九等人前往學甲慈濟宮上香。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook 選前五天，藍綠立委候選人同時打出總統牌，「雙英」不約而同選擇百年大廟為舞台，馬英九在學甲慈濟宮、蔡英文在善化慶安宮，為黨籍立委候選人助選。不知是巧合或刻意，雙方請來神界對立的保生大帝與媽祖婆加持，讓這場激烈選戰，成為地方茶餘飯後的話題。

奉祀逾八百年歷史保生大帝神像的台灣開基祖廟學甲慈濟宮，論「廟格」，在地方可是貨真價實的「大廟」，推動兩岸宗教交流不遺餘力，也與馬英九頗有淵源。多年前為推銷如何將米酒降價過程所謂的「廟口開講」，學甲慈濟宮就是其中一處開講地。

馬英九對保生大帝生平大小瑣事，可說如數家珍，昨天還當起「馬老師」，與台下鄉親「有獎徵答」，台下鄉親答稱出生南宋，立即遭「馬老師」糾正，馬呈現「自然」的一面，讓在場者幾乎忘了激烈的選戰 。

蔡英文昨晚則由卓榮泰、黃偉哲、郭國文等人陪同造訪善化慶安宮，也是地方信仰中心，奉祀的天上聖母媽祖香火鼎盛，是藍綠陣營「必拜」的大廟。

蔡英文帶郭國文等人光顧廟旁著名冬瓜茶飲店，也是在地知名商家，稍晚還前往善化農會享用芝麻麵，更透過臉書直播，除「接地氣」拉抬郭國文選情，也營造貼近基層意涵。

在海峽兩岸都有廣大信眾的保生大帝、媽祖婆，在民間傳說中向來是水火不容，雙英昨天各自請來神界對立的大道公與媽祖婆「加持」，藍綠候選人跟隨拜廟「尬場」，讓人在緊繃選戰中，窺見不一樣的選戰角力。