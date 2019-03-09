黃金周末立委補選決戰…韓流強攻台南 綠輸不得

2019-03-09 23:58 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



高雄市長韓國瑜（右二）昨幫台南市立委補選候選人謝龍介（前左）助選拉票。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

蘇貞昌、林佳龍新北固盤

去年縣市長選舉民進黨慘敗，台北、台中立委補選藍綠平盤，十六日四縣市立委補選投票再次決戰。昨天是選前黃金周末，高雄市長韓國瑜昨到台南助攻，「韓流」聲勢強強滾；行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍在新北護盤，力守三重選區。

新北市、台南市、彰化縣、金門縣各補選一席立委，新北三重選區、台南第二選區綠大於藍，國民黨引韓流強攻，民進黨則有輸不得的壓力。藍綠把握選前黃金周末，政壇大咖分赴各地陪候選人拜票。

行政院前院長賴清德（左）為郭國文輔選（前右），冒雨在路口拜票。 圖／郭國文服務處提供 分享 facebook

台南立委補選藍綠大咖昨紛紛上陣，行政院前院長賴清德賣力輔選，持續一早就陪民進黨候選人郭國文到市場掃街拜票，總統府祕書長陳菊和屏東縣長潘孟安也接力來助陣。

國民黨候選人謝龍介昨天有韓國瑜、台中市長盧秀燕及立法院前院長王金平助選。韓所到之處人山人海，人潮團團包圍幾乎寸步難行，南市議員蔡育輝形容從政廿多年以來，從未見過如此瘋狂的選舉造勢人氣。

馬英九 冒雨陪鄭世維掃票

雖然冷氣團來襲且三重下著雨，前總統馬英九昨三度陪國民黨新北立委候選人鄭世維到市場拜票，許多人爭擠著要和馬英九握手。民進黨新北候選人余天先後在林佳龍、蘇貞昌助陣下，進行密集掃街拜票。

彰化縣民進黨立委候選人黃振彥，昨由黨主席卓榮泰與屏東縣長潘孟安陪同到鹿港龍山寺參拜。國民黨候選人柯呈枋獲韓國瑜、侯友宜和盧秀燕錄音加持，呼籲彰化鄉親支持柯。

新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋和立委蔣萬安、沈智慧，昨都飛到金門為國民黨立委候選人洪麗萍輔選。無黨籍候選人陳滄江則有陳氏宗親力挺。

繼前總統陳水扁表態支持郭國文後，今天郭國文有新化團結造勢大會，挺扁大將陳昭姿及立委陳亭妃都將站台助講，展現全黨大團結。謝龍介預告，她的妻子與韓國瑜妻子，剛好同名同姓都叫李佳芬，兩人將合體助選。

三重投票率逾3成5 藍勝算大

無黨籍陳筱諭青年助選團行動競選總部，今天將亮相啓動，由卅二尺板車改裝而成，隨後將率車隊遊行，晚上七點也由新化全部里長陪同徒步掃街，展現基層實力。

對三重立委補選選情，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，投票率若超過三成五，甚至四成以上，國民黨勝算大。民進黨新北市黨部執行長李建興則說，目前情勢穩定，號召所有支持者務必出來投票。

民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，謝龍介雖有韓國瑜助選，但區域立委補選不是空戰就有用，民進黨大團結就有信心贏得選戰。國民黨組發會主委李哲華說，謝龍介不打藍綠對決，主打民生經濟，顧農漁民生計。如果投票率能衝高，勝選機會越大。