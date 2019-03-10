立委補選後／總統立委參選爆炸 藍硝煙味濃

2019-03-10 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨中央日前藉由舉辦「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典名義，讓被點名4顆太陽的黨主席吳敦義、立委王金平、前總統馬英九與前黨主席朱立倫4人再度公開合體。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

三月十六日四席立委補選，國民黨「四個太陽加一個后羿」全員出動，接力前往新北市、彰化縣、台南市及金門縣密集輔選，選戰目標由「守二搶二」到「搶攻四席」。黨內形容，「太陽」將總統初選競爭暫時放下，把立委補選當成二○二○年總統大選前哨戰；面對綠軍傾巢而出，國民黨也正面決戰。

不過在三一六投票後，國民黨馬上要展開明年區域立委提名作業，並訂於今天公布第一梯次作業選區。由於整體情勢對藍有利，多位現任資深立委都面臨黨內互打壓力。將挑戰現任立委費鴻泰的台北市議員王鴻薇昨天開第一槍，質疑黨部公告初選事先未協調，完全是突襲式的黑箱作業，預告她將在今天宣布辭去黨發言人職務。市黨部則強調一切公平處理，沒有黑箱。

國民黨「六巨頭」上周三齊聚中央黨部討論立委補選選情，根據黨中央評估，彰化縣第一選區選情尚屬穩健，不過部分黨內大老一再提醒其實是苦戰，不可大意；金門縣補選只要藍軍選票集中，也有勝算。原本艱困的台南市第二選區，國民黨評估，只要無黨籍候選人陳筱諭不被邊緣化，且聲勢竄高的國民黨候選人謝龍介持續保溫，就有機會，綠營基本盤是否回整是關鍵。

至於新北市的三重區，由於對手余天的知名度太高，國民黨鄭世維最後一周將狂打明星牌及文宣牌，爭取最後勝選機會。

只是全黨團結爭取立委補選勝選，三一六後藍營內部競逐下屆總統及立委的角力勢必接連浮上檯面。除了總統選戰已有多人表態，區域立委更因參選爆炸，硝煙味十足。

國民黨列為第一梯次初選的共有分屬八縣市的十六個選區，各地方黨部將在三月十一日發布提名登記公告，預計四月廿日初選結果公布。其中，現任立委費鴻泰、陳學聖、呂玉玲及林為洲都將面臨黨內挑戰，預估首波立委初選將正式引爆世代之爭。