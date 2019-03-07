立委補選／台南、新北選情吃緊 綠衝保一席

三重立委補選公辦政見發表會，國民黨籍候選人鄭世維（右）、民進黨籍候選人余天（左）互動引關注。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook 民進黨中常會昨天拍板二○二○總統及立委提名時程，不過黨內人士指出，三月十六日的立委補選將是影響二○二○提名關鍵，若綠營票倉新北及台南守不住，顯示黨內已嚴重分裂，非常不利選情，新北及台南無論如何必須至少保住一席。

民進黨中央最近傾全力為立委補選候選人造勢，但高雄市長韓國瑜將於最後階段再度為國民黨候選人站台，令黨內非常緊張。有選舉幹部指出，台南因泛綠分裂，被「韓流」影響的程度較大，新北市在韓國瑜站台後仍維持選情穩定，但三重雖是綠營票倉，去年蘇貞昌參選新北市長的得票卻不如預期，還是不能太樂觀。

南部立委表示，黨中央對於兩地的立委補選戒慎恐懼，每個地區都有不同結構，台南選情比較吃緊；他也表示，台南屬於深綠的地方，若因為「韓流」影響，輸給國民黨，那就都是因為分裂的關係，若民進黨沒分裂，相信也不會輸給韓流。

民進黨中央昨天喊出「一府、二鹿、三重埔」，替黨提名的台南郭國文、彰化黃振彥及新北余天三位民進黨候選人催票，並宣布十日「超級星期天」將分別在台南、三重替郭國文及余天舉辦造勢晚會，全力護盤。