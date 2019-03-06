立委補選／藍拚全壘打 吳要朱多幫忙

2019-03-06 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨拚四席立委補選全上，圖為朱立倫陪鄭世維拜票。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 國民黨前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、黨主席吳敦義、前副主席王金平「六巨頭」昨天閉門茶敘，討論三月十六日的四席立委補選。吳敦義會後強調，大家都非常關注新北市、彰化縣、台南市及金門縣等四席立委的補選，都願意共同努力，延續國民黨團結、振興的氣勢。

吳敦義表示，台南市第二選區雖是國民黨最艱困選區，但選情大有可為，四席立委補選能否「全贏」，目前還要衝刺的是新北市第三選區，他並特別點名朱立倫，強調代表國民黨參選的鄭世維這一席要能選上，需要大家要多幫忙，「尤其朱立倫是前新北市長」；吳並在茶敘時特別向朱說：「世維太重要了」。

朱立倫會後表示，大家都在談四選區立委補選的事情，希望在最後十天，大家分頭合作、全力以赴，讓四席全壘打，大家也有約好，三月十六日國民黨打勝仗後，再一起聚會。

台南選區部分，吳敦義說，代表國民黨參選的謝龍介非常艱苦，台南市是由民進黨執政，這次補選的選區都是綠軍比較強的區，好在謝龍介在地方上經營很長的時間，非常了解農業、漁業和地方的經濟狀況，謝龍介的狀況有逐漸上升，又面臨到民進黨可能分裂的狀況，「我們認為台南市有機會，但還要繼續打拚。」

吳敦義說，彰化選區是因為王惠美當選縣長，國民黨由柯呈枋代表參選，而人口選票最多的是和美、鹿港等區，都滿重要的；金門選區國民黨派出前金門縣議會議長洪麗萍參選，不過，金門的大姓是李、陳，洪不是大姓，還有另一位黨員陳玉珍參選，很希望在這種情況下，大家能同心協力。

吳敦義表示，九合一選戰，國民黨好不容易從二十二個縣市中贏得十五個縣市，地方選舉也大致成績不錯，縣市議長選舉在二十二縣市中也取得十九個議長，都是很光輝的勝選紀錄，因此期盼四席立委可以旗開得勝，國民黨團結一致，延續勝選的氣勢。