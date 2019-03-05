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柯呈枋帶職參選 民進黨團要求備詢

2019-03-05 18:27台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

民進黨團要求柯呈枋列席議會備詢(photo by 劉東皋/台灣醒報)
民進黨團要求柯呈枋列席議會備詢(photo by 劉東皋/台灣醒報)
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台中市府參議要選立委，綠黨團要求備詢。前彰化縣副縣長柯呈枋接任台中市政府參議後，即時請假參選藍營彰化縣立委補選。民進黨台中市議會黨團5日要求，柯呈枋應在議會第三屆第一次臨時會，到議會備詢，不能再請假。黨團並批評，在市府財政拮据下，盧秀燕如此用人，涉嫌私用公器，浪費納稅人的錢。

選立委還領高薪

市議員周永鴻5日以柯涉嫌「在台中騙錢、在彰化騙票」，將向監察院提出檢舉。不過，台中市政府指出，柯的人事一切依法，柯呈枋競選總部則明確表示，依規定將不會出席市議會。

柯呈枋曾是卓伯源時代的副縣長，卓曾有意培植他接手參選縣長，但初選時敗給了林滄敏；後曾接任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長。民進黨團總召李天生指出，柯在1月10日獲得國民黨提名參選彰化第一選區立委補選，卻在21日又出任台中市12職等參議，報到後即辦理請假至2月底，回彰化投入選戰，坐等每月約9萬元薪水。

遊走規則邊緣

李天生表示，柯雖有權利請假參選，但報到後就請假參選立委，不但占據台中市政府高階文官職缺，若當選還馬上走人前往立院就任，要是落選又可回來坐領高薪，這樣的做法，對台中市民很不公平。

民進黨議員賴佳微、周永鴻等人指責柯呈枋在彰化發放文宣號稱辭官參選，卻隱瞞擔任台中市府參事的事實，這樣的做法，是「假辭官，真參選」違反政治人物的誠信。

柯呈枋競選總部則舉公務人員行政中立法之規定對外說明，依法選前候選人須請假，不得執行公務，包括到議會備詢的任何執行公務行為，都在禁止之列。柯呈枋已正式請假，並為遵照公務人員行政中立法規定，６日不會出席議會備詢。

【更多精采內容，詳見

台中市柯呈枋民進黨

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