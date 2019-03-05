吳子嘉公佈民調讓謝龍介臉色鐵青 網：吳操作棄保

2019-03-05 10:34 聯合新聞網 綜合報導



台南立委補選將在本月16日舉行，各陣營都上緊發條做最後拚搏。昨天的政論節目中，原本因民進黨開除黨籍案選擇不公佈民調數字的美麗島電子報董事長吳子嘉，臨時決定宣佈台南區的民調。吳子嘉旁的謝龍介雖然贏了民調，卻一臉鐵青表情凝重，引發諸多聯想。

謝龍介雖然贏了民調卻一臉沉重，網友分析民調數字公佈的背後另有算計。圖擷自 YouTube: 關鍵時刻 分享 facebook

昨日政論節目「關鍵時刻」上，吳子嘉解釋突然決定公佈民調的原因在於，目前坊間充斥著一些假的民調數字意圖影響選情，他擔心會影響民眾「基層民眾被誤導亂簽賠不起」，決定公開民調數字。主持人劉寶傑問他不擔心公佈之後「被民進黨開除定了」嗎，他則表示還是應以大局為重。

美麗島電子報的民調數字顯示台南第二選區候選人的支持率，國民黨籍的謝龍介29.1%、民進黨候選人鄭國文22.1%，無黨籍參選人陳筱諭則為8.8%。資深媒體人黃暐瀚分析謝龍介領先了鄭國文7個百分點，表面上看起來不是太多，但因補選的投票率大概只有3成多，這樣的差距其實很難追上。

雖然民調數字領先，同在節目中的謝龍介卻一直呈現表情凝重的樣貌。網友事後分析吳子嘉公佈民調的心態絕對不是「考慮到簽賭小民的利益」，而是意圖引發棄保效應把陳筱諭的8.8%導到鄭國文身上，屆時謝龍介就輸定了所以「謝龍介都翻白眼了」。「吳子嘉真是用心良苦，公布民調是為了要棄保發生。吳董還是愛民進黨的！」、「我比較傾向吳董是為了操作棄保才公布，所以謝龍介才會一臉整個嚴肅」。

有網友指稱去年底的台北市長選戰吳子嘉也是在投票前夜「大聲斷言柯文哲必敗，激起了柯支持者的危機感」，如今想要以同樣的方式刺激民進黨支持者的投票率。謝龍介的支持者也因此回應「龍介仙加油！ 不論民調輸贏，照自己的步調」。