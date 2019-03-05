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台南立委補選／謝龍介搭韓流賣農產 泛綠合流嗆政治訂單

2019-03-05 00:09聯合報 記者修瑞瑩謝進盛周宗禎／台南報導

台南立委補選，國民黨候選人謝龍介（右）前天聲稱洽談好貨櫃訂單，昨遭對手郭國文、陳...
台南立委補選，國民黨候選人謝龍介（右）前天聲稱洽談好貨櫃訂單，昨遭對手郭國文、陳筱諭陣營質疑。 圖／聯合報系資料照片
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台南市第二選區立委補選戰況激烈，國民黨立委候選人謝龍介呼應韓流大打農漁民牌，聲勢扶搖直上，謝預告八日將為農民簽下一百個貨櫃麻豆文旦訂單，原本「分裂」的泛綠陣營昨「合流」，兩候選人陣營都跳出來開記者會，質疑謝賣的是政治訂單。

面對綠營對手的砲火，謝龍介昨繼續四處推銷農漁產品，笑諷對手「不幫忙賣農漁產品就不要講風涼話啦」，表示如果文旦真的賣得好，柚農就不會找他幫忙，「難道農民都那麼閒有空跟我一起演戲？」八日會帶著通路商出面說明，絕對不是假訂單。

高雄市長韓國瑜日前到台南陪謝龍介煎虱目魚，韓流效應發威，謝龍介打著「人進得來、貨賣得出去，台南也要」，四處賣農漁產品，讓綠營長期票源農漁民基本盤鬆動。

民進黨台南市黨部與農委會前副主委李退之（左二）與郭國文支持者反駁藍營指責政府不照...
民進黨台南市黨部與農委會前副主委李退之（左二）與郭國文支持者反駁藍營指責政府不照顧農民說法。 記者周宗禎／攝影
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謝的聲勢上揚，讓泛綠陣營感受強烈威脅。民進黨台南市黨部與農委會前副主委李退之昨開記者會，砲轟謝龍介為選舉收割大家努力的成果。表示台灣的農漁產品賣到大陸，是農民、農政單位及農產系統等大家努力的結果，批謝拿的是政治訂單、是假契作。

以無黨籍身分參選的陳筱諭則下戰帖邀謝辯論，要龍介阿伯不要再騙了，指謝說要帶盤商到麻豆代天府五王爺面前，簽約賣一百個貨櫃的文旦，這麼大的量，當地柚農卻都沒有聽說，根本就是在騙人。

台南立委補選無黨籍候選人陳筱諭（中）昨邀對手謝龍介公開辯論。 記者謝進盛／攝影
台南立委補選無黨籍候選人陳筱諭（中）昨邀對手謝龍介公開辯論。 記者謝進盛／攝影
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謝龍介立委補選陳筱諭郭國文

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