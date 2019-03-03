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新聞眼／316之後 藍綠大戲才登場

2019-03-03 00:26聯合報 本報記者王寓中林敬殷

金門的街道，到處可見都是醒目的立委補選的廣告背板。 記者蔡家蓁／攝影
金門的街道，到處可見都是醒目的立委補選的廣告背板。 記者蔡家蓁／攝影
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三月十六日的立委補選，對藍綠兩黨的意義已超過一般的補選。對國民黨而言，能否延續去年底九合一選舉的勝選氣勢，或是只能守成、甚或倒退，將牽動明年總統及立委選舉。

民進黨來說，保住兩席是及格，多一席就是滿分，但如果保不住新北或台南任何一席，影響的將是國民黨可以利用高雄市長韓國瑜帶來的「韓流」，對付民進黨接下來的總統及立委選舉。

台南市第二選區是綠大於藍甚多的選區，「綠到發亮」卻選到五五波，民進黨內部不團結是關鍵，其中也摻雜了一邊一國等「阿扁們」及反蔡英文勢力。

國民黨利用綠營分裂，加上「韓流」效應，準備重返台南。對民進黨更大的隱憂是，若國民黨拿下台南這一席，民進黨內推演，國民黨將可利用韓流拉抬聲勢的模式，複製到接下來的總統選舉。另一方面，這場立委補選是國民黨測試韓流效應有多大的實驗，若謝龍介成功，就代表韓流的操作模式成功，也是民進黨的政權危機。

不過這場補選，韓流效應除了對綠營構成威脅 ，在國民黨內也有矛盾。

參選總統是國民黨主席吳敦義準備一輩子的最高志向，去年九合一選後遲不宣布，除了民調低迷讓他苦悶，吳也希望藉今年一月及三月的立委補選，再締造「全勝」紀錄。

吳敦義將三一六選舉結果視為是否參選總統的重要考量因素之一，其中台南若再出現「不可能的翻轉」，更能在國民黨史記上一筆。不過若台南立委補選結果成功綠轉藍，到底算是韓國瑜的功勞？還是吳敦義的功績？不只不同「太陽」的陣營可能有不同解讀，要求推派韓國瑜參選二○二○的藍營基層勢必也有主張，國民黨最後會由誰代表出征？恐怕大戲才正要上演。

國民黨民進黨韓流
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