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「余天年紀老、招式老」 前立委認為落選機率高

2019-03-02 09:03聯合新聞網 綜合報導

沈富雄、李勝峰皆不看好余天選情。記者王敏旭／攝影
沈富雄、李勝峰皆不看好余天選情。記者王敏旭／攝影
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立委補選將在3月16日正式登場，選情火熱程度可說是2020前哨戰，其中三重選區引發討論。資深藝人余天代表民進黨出選新北市第三選區，但對手鄭世維卻因高雄市長韓國瑜站台而聲勢大漲。前立委沈富雄直說，余天年紀老、招式老，對求新求變的選民而言，是一個不妥的候選人；前立委李勝峰也說，余天落選機率很高。

上月28日播出的TVBS政論節目少康戰情室，節目中談到余天在立委補選中選情狀況，沈富雄說，鄭世維不強，只是靠著韓國瑜拉抬聲勢，且還要看其是否能保持續航力。

沈富雄認為，余天太弱，年紀老、招式老、所有方法都老了，老到無法面對求新求變的選民，是一個「不妥的候選人」，余天也沒有給選民「讓大家有未來、有希望」等的接地氣的承諾。

沈富雄說，第三選區本是綠營選區，卻沒人敢挑戰，最後只能找余天出選，民進黨氣勢太弱。他認為余天妻子李亞萍頭腦也比余天清楚，但前幾日失言說「當選的人都是小丑」，也讓人很無奈。

前立委李勝峰表示，不敢說鄭世維一定會當選，但余天已經到了落選的危險邊緣，他指出，余天找來康弘、黃西田、于櫻櫻等人來站台，但這些人沒有民進黨的味道，反而鄭世維是打政治牌。

李勝峰說，余天選情有危險，民進黨的選民也沒有非要把他救起來的企圖，這種時候余天的選法不是把支持者激出來，卻是玩一個綜藝咖的方式，斷言余天「落選機率高」。

余天以「勇敢承擔」作為其競選口號，希望民進黨能更接地氣。余天承諾當選後，將至中央爭取經費，改善三重老社區電線桿老舊、電線多等危險撞抗，他同時希望透過國有財產局找尋三重等地的國有地，蓋公用住宅給都更的民眾居住，等都更完成後再當成社宅轉租，另外公托也是重視項目之一。

另外近期虐童、毒品、酒駕等案件頻傳，余天表示，這些一定要用重刑，現在十多歲孩子都在吸毒，須從源頭做起，販毒就關到不要出來，酒駕、虐童刑期也要再研議，重刑才能遏止這些壞習慣，否則無法改變。

民進黨鄭世維韓國瑜余天立委補選
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