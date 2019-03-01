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立委補選藍綠大咖助選 3縣市候選人沒得閒

2019-03-01 23:46聯合報 本報記者／連線報導

表態參選總統的朱立倫（右二）昨陪新北市立委補選候選人鄭世維（右一）拜票。記者葉信...
表態參選總統的朱立倫（右二）昨陪新北市立委補選候選人鄭世維（右一）拜票。記者葉信菉／攝影
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新北、台南、彰化三縣市的立委補選十六日投票，這場選舉牽動總統大選藍綠氣勢，二二八連假，不但候選人都沒得閒，藍綠大咖也紛紛出動輔選。

選情緊繃的台南市，國民黨候選人謝龍介到善化區路口開講，強調選情已緊繃到底，盼選民支持到底；他說，韓國瑜很關心台南選情，將會再來台南為他助選，同時分享高雄攤販庶民經濟成功經驗，韓的夫人李佳芬也會與他的太太李佳芬合體造勢。

郭國文請來總統蔡英文助選，並請總統留意今年許多農產預期豐收、產銷與農產價格問題，郭還做了文宣小品環保橡皮擦，「希望國文、英文都all pass！」蔡笑著接話：「記得這句話，要讓他pass！」行政院前院長賴清德昨也陪郭到麻豆中央市場掃街拜票。

新北第三選區立委補選，國民黨候選人鄭世維昨請來新北市前市長朱立倫、雲林縣長張麗善站台；民進黨候選人余天則抵達新加坡進行「慈善演唱會」，仍拍影片推廣有氧舞。

彰化縣第一選區立委補選，藍綠在基層短兵相接。民進黨主席卓榮泰進駐候選人黃振彥競選總部，並陪黃向家戶拜票；國民黨候選人柯呈枋競選團隊也深入基層展開地毯式拜票，強調希望保持高雄市長韓國瑜乾淨選舉的作風，不要有抹黑與口水。

韓國瑜立委補選朱立倫蔡英文卓榮泰
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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