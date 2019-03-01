新北雲林同鄉實力強 立委補選藍綠爭支持

2019-03-01 20:45 中央社 新北1日電



新北市三重立委補選，國民黨參選人鄭世維持續由「大咖」陪同掃街爭取支持，民進黨參選人余天在新加坡慈善演唱，市場攤商與雲林同鄉會則是兩黨爭取提高投票率的目標人選。

雲林縣長張麗善今天傍晚帶領雲林鄉親北上，會同三重的雲林同鄉會成員，至鄭世維競選總部力挺。國民黨雲林縣黨部主委許宇甄與她的丈夫全國漁會總幹事林啟滄，也陪同出席推薦。

前新北市長朱立倫今天前往三重力行市場，陪同鄭世維掃街，面對忙碌的菜攤攤商，朱立倫主動握手拉票，積極推薦身旁的鄭世維。

鄭世維受訪時說，3日星期天前總統馬英九還要再度進入市場掃街，馬英九下星期也將在團結大會中，與朱立倫、市黨部主委李乾龍等國民黨「大咖」一起懇託。選前之夜更期待「韓流」再次重掃三重。

雲林鄉親的力量受到藍綠重視，綠營打「最大咖」總統牌，蔡總統上個月22日在新北市雲林同鄉會新春團拜時，公開站台推薦參選人余天，盼獲支持。

余天辦公室表示，半年前余天與妻子李亞萍就已經答應前往新加坡參加慈善演唱會，並捐款給當地慈善團體，因此，1日、2日都在新加坡演唱。

余天競選總部表示，今天在臉書上傳預錄影片和選民搏感情，余天將於3日回台灣，隨後當晚就參加三重果菜市場福德宮平安祈福宴晚會，爭取菜市場鄉親支持。