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三重立委補選有看頭 神力女超人對山寨柯文哲

2019-02-27 16:11中央社 新北27日電

三重立委補選藍綠使出渾身解數，國民黨參選人鄭世維找來立委許淑華助選，吸引許多路人目光；民進黨參選人余天邀請藝人郭子乾扮「柯P」吃美食直播，風趣對談讓網友猛按讚。

立法委員許淑華為高雄市長韓國瑜輔選時一身「神力女超人」裝扮吸引許多人目光，她今天以平常裝扮陪同鄭世維掃街拜票，仍讓許多路人爭相握手。

她表示，補選時間非常短、投票率非常低，她參與補選時投票率不到3成，她對鄭世維選情非常有信心，但還是請大家有踴躍投票。

鄭世維說，昨天晚上11時多將許淑華的神力女超人造形照片上傳臉書，半小時內按讚數就破千，也有人不斷問行程在哪裡，也凸顯許淑華的魅力。

民進黨黨主席卓榮泰昨指出，現在打土包子議題實在太不入流，媒體詢及鄭世維意見時，他表示，入不入流應該要問一下總統府發言人；至於民進黨參選人余天的妻子李亞萍也批評去年選舉胡吵亂鬧小丑全當選，他表示，這對民主太不尊重。

鄭世維說，縣市長和議員都是人民一票一票投出來，民主進步黨還配民主進步黨嗎？這是人民的決定，都應尊重，不能是贏了就是你的，輸了就鄙視選民，「這樣，她老公還要選舉嗎？」

余天今天進行「天ㄟ帶你吃透透」的美食直播，邀來扮演台北市長柯文哲的藝人郭子乾，余天笑說你不是在以色列訪問，扮演柯文哲的郭子乾說，他在以色列死海，而余天的選情就如在死海上，一定浮起來，絕對不會沉下去。

郭子乾還應網友要求扮起行政院長蘇貞昌及鴻海董事長郭台銘等人，余天郭子乾兩人在直播風趣應對，讓網友猛按讚，兩人也笑說不怕韓流，喊出「滷肉飯出得去、人進得來、三重埔發大財」，讓現場充滿笑聲。

媒體詢及鄭世維批評李亞萍指去年選上的都是小丑的說法是不尊重民主，還反問余天還要選舉嗎？余天回說「廢話，講一句話就退選，哪有這麼簡單」，郭子乾笑說，「余大哥也想當小丑」，所以一定要當選。余天也說「我在演藝圈當小丑當久了，一定要當選」，他也籲對手不要挑人語病後一直打。

媒體詢及是否找柯文哲站台一事，余天指出，等柯文哲回國再來講，而且這件事，黨中央已經有交代，要余天競選團隊自己研究。

鄭世維投票率許淑華立委補選
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