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卓榮泰助選余天 李亞萍率婦女力挺

2019-02-26 22:02中央社 新北26日電

新北市第三選區立法委員補選，民進黨中央黨部婦女部今天在三重區舉辦「DPP姊妹幫總動員」活動，力挺參選人余天，爭取婦女票源，民進黨主席卓榮泰也站台助講。

余天表示，國民黨參選人鄭世維上週六造勢活動「韓流」來襲，但只要穿暖和就不怕寒流，他自信會勝選，他也對卓榮泰表示，當選後會好好的傾聽民意、滿足民意，這也是民進黨目前最需要的。

卓榮泰則表示，傾聽民意、滿足民意說來簡單，做到完美卻很困難，是要用誠懇的心去傾聽對方的話、滿足對方所說的才對。

余天的妻子李亞萍也特別站台，呼籲民眾支持余天，她說，對民進黨九合一敗選難過到躲家裡哭，因此，她對民進黨是「恨鐵不成鋼」，籲黨要努力改革力保江山。

由於對手大打土包子選戰策略，李亞萍笑說，對手發包子，大家可以去拿，但「我們經費有限，要發，可能只能發饅頭」；至於有意參選總統的朱立倫提出願重啟核四說法，余天批評朱立倫「政治人物不能老是講話顛三倒四」。

卓榮泰表示，無論是土包子或是核四，都是選舉的議題，為了選舉而跑出來的，往後來看，這是沒有意義的，如果為了這一次的選舉，可以主張核四，如果為了下一代，就應該清楚告訴大家，非核家園才是未來台灣該走的路。

他表示，政治人物應該負責任，核四和土包子訴求，選民的眼睛雪亮，都看得清楚。

媒體詢及3席立委補選選情時，卓榮泰表示，3席的補選都是戰戰兢兢，沒有任何樂觀或比較輕鬆的選舉，余天支持度知名度穩定領先中，但仍不敢掉以輕心。

至於台南及彰化選舉，卓榮泰表示，兩處都有些共同之處，對手都有一些不乾不脆、拖泥帶水，想選立委就選立委，不要當議員幾個月仍不乾不脆，又跑來選立委；一個傳言要辭官選立委，那就辭得乾乾淨淨。

卓榮泰民進黨余天李亞萍
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