立委補選最新民調 謝龍介坐收綠營分裂之利

2019-02-25 13:01 聯合新聞網 綜合報導



立委補選最新民調出爐，台南第二選區候選人謝龍介以34.9%支持度大幅領先，不少人認為藍營翻盤關鍵是民進黨鬧分裂，瓜分掉選票。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

第2波立委補選將於下月16日舉行，由於此次選戰被視為2020總統大選前哨戰，因此各界對選情尤其關注。《中時》今（25）晨公布最新民調，新北市三重區的民進黨籍候選人余天小輸對手6個百分點，台南第二選區則由國民黨籍候選人謝龍介以34.9%的支持度遙遙領先。

根據《中時》的立委補選民調結果，一向被視為綠營鐵票倉的新北三重，反由藍營候選人鄭世維以39.3%領先余天的33.2%。台南第二選區中，謝龍介取得34.9%的民眾支持，領先綠營候選人郭國文的24.3%，而脫黨參選的陳筱諭則分到11.9%的支持度。

由這份民調結果顯見，民進黨的選情陷入危機，加上金門、彰化2個選區都是國民黨領先，外界猜測綠營最後可能會「全軍覆沒」。不過，余天得知民調結果後樂觀表示，各家民調本就僅供參考，民進黨的內部民調中，他還贏鄭世維約20個百分點。而主打「第2個賣菜郎」的鄭世維則感謝韓國瑜、侯友宜等人的輔選、站台，並強調會參考民調結果，繼續努力。

而台南市第二選區民進黨本來勝券在握，未料新生代的陳筱諭執意脫黨參選，瓜分部分選票，反讓國民黨籍的謝龍介坐收漁翁之利。對於被指責「不團結、扯後腿」一事，陳筱諭表示，「即使我沒參選，討厭新潮流的綠營選民也完全不可能轉向回流」，認為比起綠營分裂，新潮流派系不得民心才是選情陷入膠著的主因。

目前居於劣勢的郭國文則說，不管民調結果如何，他還是會持續「衝衝衝」，不過他也不否認此次選舉「腹背受敵」，盼望支持者一定要出門投票。而民調一路爬升的謝龍介除了將領先歸功於「韓流」發威之外，也相當感謝鄉親們的支持。