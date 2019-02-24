賴清德陪掃街 余天：一個院長抵三市長

民進黨新北市三重立委參選人余天昨天找來行政院前院長賴清德陪同掃街拉票，力催綠營選票。面對「韓流」席捲，余天信心滿滿表示「一個院長抵三個市長」。賴清德不敢大意，他說，這場立委補選對民進黨重新再站起來很重要，若輸了，面對二○二○總統選舉會很困難。

行政院前院長賴清德（前右）昨陪民進黨新北市三重立委補選參選人余天（中）掃街拜票，他表示這場補選對民進黨重新站起來十分重要。 記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

賴清德昨天陪余天到市場掃街，受到婆婆媽媽歡迎，有攤販送上菜頭、蒜苗祝余天凍蒜，賴清德逐攤握手，「拜託多多幫忙！」

賴清德表示，三月這場選舉對民進黨非常重要，二○○八年民進黨大敗，就是靠補選一場一場贏回來，重新站起來；若這次立委補選輸掉，民進黨在二○二○年的大選處境會更困難，希望從新北到彰化、台南，每場都能贏，讓民進黨重新得到人民的信任。

他表示，國民黨去年贏得九合一選舉後聲勢大漲，而民進黨目前處於劣勢，即使在台南也遭遇到很大挑戰，彰化更不用講；既然立委補選對民進黨重新站起來這麼重要，府院黨、地方立委、議員大家都更應該要團結一致，把補選打贏。

至於自己是否會投入總統大選，賴清德說，民進黨九合一後處於劣勢，很可能因此輸掉全部補選，現在先不要談總統大選，等三月十六日選完後全黨再一起來談。

對於台北市長柯文哲有意要幫余天站台，賴清德說，如果余天可以得到民進黨跟白色力量支持，是非常大的助益。

柯文哲表示，他與余天本來就認識，都是新竹人，還念同一所國中，親戚朋友也都互認識，如果對方來拜託，他就沒有問題。至於幫余天站台是否可化解與新潮流的心結，柯說，要看怎樣的新潮流，媒體追問是否心目中新潮流有分好壞？柯回「好像也沒看到什麼好人」。