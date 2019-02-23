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能源轉型是否中斷 卓榮泰提問王惠美

2019-02-23 20:47中央社 彰化23日電

民進黨主席卓榮泰（前右2）23日下午來到彰化和美，為黨籍彰化縣立委補選參選人黃振...
民進黨主席卓榮泰（前右2）23日下午來到彰化和美，為黨籍彰化縣立委補選參選人黃振彥（前中）站台輔選，展現力挺黃振彥的決心 中央社
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民進黨主席卓榮泰今天下午來到彰化和美鎮，為黨籍立委補選參選人黃振彥站台；卓榮泰說，要幫縣民問彰化縣長王惠美，有關能源轉型要不要做下去，還是要讓能源轉型中斷。

彰化縣長王惠美就任縣長，所留下來的彰化縣第一選區立委職位需要進行補選，目前有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥以及用無黨籍參選的紀慶堂等3人參選，而黃振彥今天成立和美區後援會，黨主席卓榮泰特別到場，展現力挺黃振彥的決心。

卓榮泰說，彰化縣擁有全世界最好的風場，推動離岸風電可以為彰化縣帶來可觀的稅收，但是在王惠美就任縣長後，他為前縣長魏明谷感到委屈，也要幫百萬縣民問新縣長到底想幹什麼，因為當初中央與地方合力開發，推動能源轉型風力發電，他想問王惠美要不要做下去，還是要讓彰化的能源轉型及產業發展中斷。

卓榮泰表示，魏明谷擔任縣長時爭取2020年的台灣燈會在彰化舉辦，而綠能政策和台灣燈會都可以為彰化帶來龐大的商業利益，如果過去好的政策都不能實行，難道彰化從此不能再發展。

對於卓榮泰的質疑，彰化縣長王惠美也透過縣府新聞處回應指出，縣府財政困難，舉辦台灣燈會要花新台幣5到6億元，縣府實在有困難，等到財政改善，縣府有機會仍然會爭取主辦，也希望到時候交通部能夠支持；至於離岸風電的部分，王惠美強調，離岸風電的籌設許可發放不屬於縣府的職權，她沒有不支持綠能。

王惠美卓榮泰
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