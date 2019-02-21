有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47 聯合新聞網 綜合報導



台南第二選區民進黨立委補選參選人郭國文（左）與國民黨參選人謝龍介（右）。聯合報系資料照 分享 facebook 第一波立委補選結束了，第二波立委補選也即將到來，來看看有哪些選區及候選人參選吧！第一波當選名單為臺北市第2選舉區民進黨的的何志偉及臺中市第5選舉區則是國民黨的沈智慧，第二波立委補選也即將開跑，補選候選人登記已於18日截止，19日已召開委員會議審定候選人名單。

依選罷法第73條規定，區域立委自辭職日起，所遺留任期大於1年，應在3個月內完成補選投票，而不分區立委所遺缺額，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。此次需要補選的區域有新北市第3選舉區、臺南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區。

將於2月25日前辦理候選人號次抽籤，3月5日公告候選人名單，3月16日舉行投票。