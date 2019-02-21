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有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單

2019-02-21 13:47聯合新聞網 綜合報導

台南第二選區民進黨立委補選參選人郭國文（左）與國民黨參選人謝龍介（右）。聯合報系...
台南第二選區民進黨立委補選參選人郭國文（左）與國民黨參選人謝龍介（右）。聯合報系資料照
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第一波立委補選結束了，第二波立委補選也即將到來，來看看有哪些選區及候選人參選吧！第一波當選名單為臺北市第2選舉區民進黨的的何志偉及臺中市第5選舉區則是國民黨的沈智慧，第二波立委補選也即將開跑，補選候選人登記已於18日截止，19日已召開委員會議審定候選人名單。

依選罷法第73條規定，區域立委自辭職日起，所遺留任期大於1年，應在3個月內完成補選投票，而不分區立委所遺缺額，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。此次需要補選的區域有新北市第3選舉區、臺南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區。

將於2月25日前辦理候選人號次抽籤，3月5日公告候選人名單，3月16日舉行投票。

2019第二階段立委補選

新北市第3選舉區

號次

候選人

黨籍

共3人參選

含三重區二重里、三民里、三安里等103里

鄭世維

中國國民黨

余天

民主進步黨

蘇卿彥

無黨籍

臺南市第2選舉區

號次

候選人

黨籍

共6人參選

含七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區

謝龍介

中國國民黨

郭國文

民主進步黨

陳筱諭

無黨籍

楊筱如

無黨籍

吳炳輝

無黨籍

徐國棟

無黨籍

彰化縣第1選舉區

號次

候選人

黨籍

共4人參選

含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉及秀水鎮

柯呈枋

中國國民黨

黃振彥

民主進步黨

楊澤民

時代力量

紀慶堂

無黨籍

金門縣選舉區

號次

候選人

黨籍

共6人參選

洪麗萍

中國國民黨

洪志恒

金門高粱黨

陳玉珍

無黨籍

盧冠宇

無黨籍

蔡西湖

無黨籍

陳滄江

無黨籍

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