有你家選區嗎？新北等4席立委補選 看參選名單
第一波立委補選結束了，第二波立委補選也即將到來，來看看有哪些選區及候選人參選吧！第一波當選名單為臺北市第2選舉區民進黨的的何志偉及臺中市第5選舉區則是國民黨的沈智慧，第二波立委補選也即將開跑，補選候選人登記已於18日截止，19日已召開委員會議審定候選人名單。
依選罷法第73條規定，區域立委自辭職日起，所遺留任期大於1年，應在3個月內完成補選投票，而不分區立委所遺缺額，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。此次需要補選的區域有新北市第3選舉區、臺南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區。
將於2月25日前辦理候選人號次抽籤，3月5日公告候選人名單，3月16日舉行投票。
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2019第二階段立委補選
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新北市第3選舉區
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號次
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候選人
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黨籍
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共3人參選
含三重區二重里、三民里、三安里等103里
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鄭世維
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中國國民黨
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余天
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民主進步黨
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蘇卿彥
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無黨籍
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臺南市第2選舉區
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號次
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候選人
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黨籍
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共6人參選
含七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區
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謝龍介
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中國國民黨
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郭國文
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民主進步黨
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陳筱諭
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無黨籍
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楊筱如
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無黨籍
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吳炳輝
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無黨籍
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徐國棟
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無黨籍
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彰化縣第1選舉區
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號次
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候選人
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黨籍
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共4人參選
含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉及秀水鎮
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柯呈枋
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中國國民黨
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黃振彥
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民主進步黨
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楊澤民
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時代力量
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紀慶堂
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無黨籍
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金門縣選舉區
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號次
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候選人
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黨籍
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共6人參選
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洪麗萍
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中國國民黨
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洪志恒
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金門高粱黨
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陳玉珍
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無黨籍
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盧冠宇
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無黨籍
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蔡西湖
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無黨籍
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陳滄江
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無黨籍
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