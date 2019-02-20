謝龍介拚網路聲量 在綠到出汁的台南選區能翻轉突圍嗎？

2019-02-20 15:55 聯合新聞網 網路溫度計提供



國民黨韓國瑜（右二起）、盧秀燕、侯友宜到台南，為立委補選參選人謝龍介站台。 報系資料照片。聯合報記者石偉民／攝影 分享 facebook

台南立委補選也成三腳督激戰局勢，台南市議員謝龍介人氣超旺是否真的能順利接收「韓流」優勢，在深綠大票倉順利突圍？

台南市第二選區立委補選陷入激戰，民進黨的郭國文、國民黨的議員謝龍介、脫離民進黨的陳筱諭都跳出來參選，讓選情相當熱鬧。2月17日「禿子、漢子、燕子」合體幫謝龍介造勢，當天現場湧入萬人，宛如「韓流」再現，爆場的照片也在網路上瘋傳。謝龍介是否有可能會在深綠票倉突圍，讓各界關注。

台南第二選區涵蓋七股、佳里、麻豆、善化、大內、玉井、楠西等14個農漁業行政區，被認為「綠到出汁」！根據《聯合新聞網》的報導，國民黨內人士評估，謝龍介在此區會打得辛苦，所以採取「三軍聯合作戰，搶救龍介大兵」策略。所謂三軍陸海空就是指農民、漁民和媒體造勢。從網路聲量來看，謝龍介的空戰確實有成效。

image source: 聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(2019/12/01-2019/02/18) 分享 facebook

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，可發現從12月1日到02月18日，謝龍介的網路聲量就有135785筆，聲量的高峰就是2月17日，高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕合體替謝龍介造勢，現場竟湧入上萬人，還讓周邊交通大打結，氣勢相當旺。當天謝龍介的聲量就有14999筆，在自己臉書上的直播也有7.7萬次的觀看次數。郭國文的則有17196筆，陳筱諭的有17789筆。

從整體聲量來看，謝龍介因為常上政論節目，吃美食、KTV唱歌、閩南語教室、益智答題各種網路直播都來者不拒，有梗的談話也受到網友喜愛。光是謝龍介的聲量，就佔了參選3人的近80%，郭國文跟陳筱諭則只有10%上下。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量資料分布，可以發現謝龍介的社群聲量高達87%，佔了107263筆。在社群的活躍度上，也是三人之冠。

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除了地方上的組織硬仗，仔細觀察謝龍介的熱門關鍵字，也可發現謝龍介的聲量雖高，但卻沒有帶動他所提出的經濟議題政見、幫農漁民帶動農產出口的討論度。因此後續謝龍介該如何透過空戰炒熱選情，拉高投票率，會是能否突圍的關鍵。

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