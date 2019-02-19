立委補選謝龍介勝算高？ 台南人提民進黨四大隱憂

2019-02-19 10:17 聯合新聞網 綜合報導



台南第二選區民進黨立委補選參選人郭國文（左）與國民黨參選人謝龍介（右）。聯合報系資料照 分享 facebook 台南市第二選區立委補選三月中登場，立委參選人謝龍介18日下午在新市遠東科技大學成立競選總部，將找來高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕在台南合體。由於本次選區被認為「綠到出汁」因此有人在PTT上表示此選戰謝龍介根本不會上，但卻遭另一名網友打臉，並提出4點質疑。

一名自稱為台南人的網友昨（18日）在PTT發文，表示謝龍介當選的機率非常高，民進黨目前在台南的局勢，唯一可倚靠的就是基本盤大，但這名網友認為，這次選舉民進黨有很大的隱憂，原因有4點。

第一點，網友指出，立委補選民進黨參選人郭國文空降第二選區，沒有在地深耕，而且郭的個人特質不亮眼，反觀謝龍介雖然空降，但有全國知名度，而且被派去如此「艱難」的選區，正面意義強烈。

第二點，網友認為現任台南市長黃偉哲過去選立委會有6、7成得票率，是因為國民黨自我放棄，只派出黨工籍的候選人，理所當然不成氣候，但現今的時空背景與以往不同，此模式無法套用在本次選舉上。

第三點，網友提出上次六都選舉，現任市長黃偉哲僅以38%得票率當選，現上任已3個月卻還是弱勢市長，無法整合黨、內部持續分裂。另外，網友認為脫民進黨參選立委的陳筱諭無法拿到什麼票，而且議長派還可能從中作梗。

最後，謝龍介勢必有韓國瑜大力幫忙，若韓國瑜想更上一層樓，這場選戰有很大的關鍵，網友認為，就算韓國瑜不選總統，也要走出去、擴展自己的政治實力，若謝龍介選上立委，韓流就可以變韓派，日後韓在台灣政壇就會不得了。

許多網友看完表示，此選區選民大多數還是看黨投票，認為謝龍介選上機率很低，即使郭國文是空降。但也有網友認為，此次郭國文的選戰真的不樂觀，從造勢場子的人數來看，兩場熱度差太多了，還有網友表示，看到謝龍介的補選造勢場人山人海，場面真的挺嚇人的。