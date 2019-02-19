親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
能源政策燃戰火
政治
軍事
綜合

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

立委補選謝龍介勝算高？ 台南人提民進黨四大隱憂

2019-02-19 10:17聯合新聞網 綜合報導

台南第二選區民進黨立委補選參選人郭國文（左）與國民黨參選人謝龍介（右）。聯合報系...
台南第二選區民進黨立委補選參選人郭國文（左）與國民黨參選人謝龍介（右）。聯合報系資料照
分享
台南市第二選區立委補選三月中登場，立委參選人謝龍介18日下午在新市遠東科技大學成立競選總部，將找來高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕在台南合體。由於本次選區被認為「綠到出汁」因此有人在PTT上表示此選戰謝龍介根本不會上，但卻遭另一名網友打臉，並提出4點質疑。

一名自稱為台南人的網友昨（18日）在PTT發文，表示謝龍介當選的機率非常高，民進黨目前在台南的局勢，唯一可倚靠的就是基本盤大，但這名網友認為，這次選舉民進黨有很大的隱憂，原因有4點。

第一點，網友指出，立委補選民進黨參選人郭國文空降第二選區，沒有在地深耕，而且郭的個人特質不亮眼，反觀謝龍介雖然空降，但有全國知名度，而且被派去如此「艱難」的選區，正面意義強烈。

第二點，網友認為現任台南市長黃偉哲過去選立委會有6、7成得票率，是因為國民黨自我放棄，只派出黨工籍的候選人，理所當然不成氣候，但現今的時空背景與以往不同，此模式無法套用在本次選舉上。

第三點，網友提出上次六都選舉，現任市長黃偉哲僅以38%得票率當選，現上任已3個月卻還是弱勢市長，無法整合黨、內部持續分裂。另外，網友認為脫民進黨參選立委的陳筱諭無法拿到什麼票，而且議長派還可能從中作梗。

最後，謝龍介勢必有韓國瑜大力幫忙，若韓國瑜想更上一層樓，這場選戰有很大的關鍵，網友認為，就算韓國瑜不選總統，也要走出去、擴展自己的政治實力，若謝龍介選上立委，韓流就可以變韓派，日後韓在台灣政壇就會不得了。

許多網友看完表示，此選區選民大多數還是看黨投票，認為謝龍介選上機率很低，即使郭國文是空降。但也有網友認為，此次郭國文的選戰真的不樂觀，從造勢場子的人數來看，兩場熱度差太多了，還有網友表示，看到謝龍介的補選造勢場人山人海，場面真的挺嚇人的。

謝龍介PTT立委補選
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

影／郭國文表演煮湯圓 話鋒一轉台南燈會勝高雄

2019-02-19 10:51

南議長力挺？ 謝龍介：很多民進黨里長願意招待我

2019-02-19 09:05

台南鐵桿區補選／藍啟動三軍聯合戰 海陸空救龍介

2019-02-18 14:36

台南鐵桿區補選／韓流、偽綠、正綠 攪亂戰局

2019-02-18 14:35

立委補選台南選情五五波 綠營郭國文強打組織戰

2019-02-18 13:01

在「綠到出汁」的台南殺重圍 國民黨祭三軍聯合作戰

2019-02-18 12:48

影／黃振彥成立競選總部 卓榮泰要黨內點名全力輔選

2019-02-10 20:07

熱門文章

誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

2019-02-18 12:50

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

2019-02-18 18:36

柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華落淚：市民眼睛是雪亮的

2019-02-18 11:22

愛河旁咖啡一杯這樣賣 女網友：難怪高雄發大財

2019-02-18 19:39

直播被黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

2019-02-19 09:04

網提罷免韓國瑜？ 潘恆旭：高雄人會捨不得

2019-02-18 15:17

被能源局批亂講他找到證據了 台大醫：事實就是電不夠

2019-02-18 18:49

韓國瑜「鬼混說」 呂秀蓮：再半年他可能原形畢露

2019-02-18 12:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top