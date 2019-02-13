親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

陳筱諭喊話 促謝龍介辭議員

2019-02-13 23:02聯合報 記者吳淑玲／台南報導

台南市第二選區立委補選越見火藥味，無黨籍候選人陳筱諭昨向國民黨謝龍介喊話「請辭去議員專心選立委」，謝龍介要讓選民感受到他有在地發展的勇氣和決心，不是只在電視上隨便講講開空頭支票。國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞回應，陳小姐年紀輕，可能不知她的母親郭秀珠在參選立委時也沒有辭議員，應把格局放大，如果視野及角度一直那麼小，未來怎麼為全台南鄉親服務？

國民黨台南市議員兼黨部主委謝龍介，投入第二選區立委補選。 記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員兼黨部主委謝龍介，投入第二選區立委補選。 記者吳淑玲／攝影
分享

黃淑貞說，謝龍介參選的目的，是要爭取擴大服務鄉親的機會，為農、漁民及勞工來服務，不管在哪個位置，謝龍介都全力了解民眾的困難，想辦法幫助他們解決，從政數十年並未改變，歡迎所有人都跟謝龍介一樣，來幫基層打通路、拚經濟。

台南市第二選區立委補選，無黨籍候選人陳筱諭昨向國民黨謝龍介「喊話」。 記者吳淑玲...
台南市第二選區立委補選，無黨籍候選人陳筱諭昨向國民黨謝龍介「喊話」。 記者吳淑玲／攝影
分享

陳筱諭批謝龍介不能一直跟選民說，給他8個月來打通路、行銷農產品，做不到就辭職；如果真有決心和意願，應該現在馬上辭去台南市議員，並明確告訴選民，是真的要選立委，還是只想藉韓國瑜聲勢，建立國民黨總統大選的灘頭堡？

謝龍介曾表示，台南市第二選區立委補選雖是「綠得出汁」，但仍抱著破釜沈舟一試，也希望國民黨「韓流」上來的氣勢不能在台南就停，這樣2020年總統大選才有機會。高雄市長韓國瑜17日（周日）下午2點在遠東科大會為台南農漁產品代言，力挺謝龍介。

民進黨立委候選人郭國文昨也指國民黨候選人一再用「政治訂單」的操作模式，誇大自己的功勞，這種「訂單不知怎麼來，也不知道那些農民團體出貨」風險很大。

謝龍介國民黨韓國瑜
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重

2019-02-13 16:02

對手稱自己「說比唱得好」余天：問政我現在比誰都內行

2019-02-13 15:55

「唱得比說的好聽」批余天？ 鄭世維：問政技巧我勝他

2019-02-13 13:18

他帶韓國瑜立牌路口站台 鄭世維：本人會來三重

2019-02-13 09:12

金門立委補選／國民黨開鍘 2人將申覆

2019-02-13 00:12

立委補選交鋒農產促銷 郭國文「三箭」對謝龍介「韓流」

2019-02-12 23:31

影／黃振彥成立競選總部 卓榮泰要黨內點名全力輔選

2019-02-10 20:07

影／馬英九新春發福卡 站台鄭世維助選情

2019-02-10 11:15

韓國瑜何時站台？鄭世維：他叫我別擔心、一定會來

2019-02-10 11:15
看更多

熱門文章

天龍國的驕傲？柯P四字酸高雄 藍綠都站韓國瑜這邊

2019-02-13 09:00

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍

2019-02-13 14:44

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

從新郎不是我到咿咿啊啊 當年換柱風暴 到底誰是負心漢？

2019-02-13 08:00

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

搭直升機俯瞰愛河 韓國瑜：被空汙嚇一跳

2019-02-13 13:13

內閣人事 李仲威接海委會、陳國恩接海巡署、吳密察掌故宮

2019-02-13 08:30

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈

2019-02-13 15:26

韓國瑜空中鳥瞰愛河 愛情摩天輪已找到6地點

2019-02-13 11:09

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

評╱陸、日兩海上強權環伺 陳國恩接海巡挑戰艱鉅

2019-02-13 13:08

九份計次停車竟獲退費 葉毓蘭：沒坑殺令我回味無窮

2019-02-13 09:54

談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決

2019-02-13 16:41

韓冰美照助生意翻倍 六合夜市一家要以韓冰之名捐弱勢

2019-02-13 11:59

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

政黨滿意度民調…國民黨41％ 大幅高於民進黨及時力

2019-02-13 11:35

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43

喜樂島推台獨公投 AIT明確表態：不支持

2019-02-13 12:53

海委會準主委李仲威…當年問他接海巡署長 「得問我媽」

2019-02-13 12:05

勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」

2019-02-13 22:13

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

國民黨太陽互燒？徐巧芯：真的看不下去

2019-02-13 14:58

王金平重提換柱引混戰 馬英九：大家應該向前看

2019-02-13 10:18

郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨

2019-02-13 16:15

為何「咿咿啊啊」？ 王金平：洪秀柱不了解背後的難題

2019-02-13 14:10

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重

2019-02-13 16:02

蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹

2019-02-13 16:57

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

故宮新院長吳密察 早早主張翠玉白菜等器物遷南院

2019-02-13 11:14

故宮新院長吳密察：「故宮台灣化」是假議題

2019-02-13 13:05

韓國瑜批蔡 總統府：趕快專心市政落實政見

2019-02-13 14:56

總統大選贏不了柯文哲？ 王鴻薇建議「徵召」韓國瑜

2019-02-13 13:33

女護理師因公殉職案 蔡其昌：政府不要離人民認知太遠

2019-02-13 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top