陳筱諭喊話 促謝龍介辭議員

2019-02-13 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南市第二選區立委補選越見火藥味，無黨籍候選人陳筱諭昨向國民黨謝龍介喊話「請辭去議員專心選立委」，謝龍介要讓選民感受到他有在地發展的勇氣和決心，不是只在電視上隨便講講開空頭支票。國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞回應，陳小姐年紀輕，可能不知她的母親郭秀珠在參選立委時也沒有辭議員，應把格局放大，如果視野及角度一直那麼小，未來怎麼為全台南鄉親服務？

國民黨台南市議員兼黨部主委謝龍介，投入第二選區立委補選。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

黃淑貞說，謝龍介參選的目的，是要爭取擴大服務鄉親的機會，為農、漁民及勞工來服務，不管在哪個位置，謝龍介都全力了解民眾的困難，想辦法幫助他們解決，從政數十年並未改變，歡迎所有人都跟謝龍介一樣，來幫基層打通路、拚經濟。

台南市第二選區立委補選，無黨籍候選人陳筱諭昨向國民黨謝龍介「喊話」。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

陳筱諭批謝龍介不能一直跟選民說，給他8個月來打通路、行銷農產品，做不到就辭職；如果真有決心和意願，應該現在馬上辭去台南市議員，並明確告訴選民，是真的要選立委，還是只想藉韓國瑜聲勢，建立國民黨總統大選的灘頭堡？

謝龍介曾表示，台南市第二選區立委補選雖是「綠得出汁」，但仍抱著破釜沈舟一試，也希望國民黨「韓流」上來的氣勢不能在台南就停，這樣2020年總統大選才有機會。高雄市長韓國瑜17日（周日）下午2點在遠東科大會為台南農漁產品代言，力挺謝龍介。

民進黨立委候選人郭國文昨也指國民黨候選人一再用「政治訂單」的操作模式，誇大自己的功勞，這種「訂單不知怎麼來，也不知道那些農民團體出貨」風險很大。