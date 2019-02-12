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立委補選交鋒農產促銷 郭國文「三箭」對謝龍介「韓流」

2019-02-12 23:31聯合報 記者鄭維真周宗禎／台南報導

郭國文提出農業政見，無米樂黃崑濱、冠南生物科技總經理黃榮裕、善化區農會總幹事洪錦...
郭國文提出農業政見，無米樂黃崑濱、冠南生物科技總經理黃榮裕、善化區農會總幹事洪錦秀等地方人士到場為郭國文站台。 記者周宗禎／攝影
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台南第二選區立委補選3月舉行，民進黨參選人郭國文昨對農業銷售振興提出「三箭」，國民黨參選人謝龍介來勢洶洶，將邀高雄市長韓國瑜促銷農漁產品，加上「最強村姑」陳筱諭戰力十足，如何為農民拚經濟、找活路成各選將廝殺戰場。

郭國文提出「水果銷售振興三箭」，請來崑濱伯等人背書。他說，強化冷鏈設備系統拓展外銷高單價市場，輔導拓展再製加工，確保水果基本銷售與價格，並打通宅配禮品，提高農民自銷宅配比例，媒合公私部門以水果作伴手禮，藉由這三項政策，可振興農業銷售，替農民爭取最大利益。

郭說，台灣的農業力不該禁錮於大陸市場，應選擇高單價、市場穩固、合作期長的「市場單」，而非「政治單」，他指自己遭謝龍介抺黑是在拚政治，他要讓大家看清楚「誰真正在為農民找出路」。

「吃不到葡萄說葡萄酸？」謝龍介說，他推動兩岸農漁產交流，沒有拚政治，都是在幫農漁民找通路，郭國文若有本事也來賣農產品。謝龍介17日成立競選總部，當天邀請韓國瑜助選，一起促銷農漁產品，現場示範煎虱目魚、用嘉南平原生產的蓬萊米做滷肉飯。

以無黨參選的陳筱諭認為，立委補選不是藍綠的總統前哨戰，是台南鄉親的幸福保衛戰，她主張青年創業應比照獎勵高科技產業政策，採免稅方式鼓勵年輕人創業，為台灣產業開拓寬廣的未來。

台南立委補選三強鼎立，原為第二選區立委的台南市長黃偉哲說，對民進黨來說，這場補選有輸不得的壓力，他對選情樂觀而審慎。

謝龍介過年期間密集到寺廟走春，凝聚不少人氣。 圖／謝龍介團隊提供
謝龍介過年期間密集到寺廟走春，凝聚不少人氣。 圖／謝龍介團隊提供
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農民謝龍介韓國瑜
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