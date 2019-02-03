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新北三重立委補選 藍綠選將都要找大咖

2019-02-03 15:00中央社 新北3日電

新北市三重立委補選，綠營的余天今天透露，有意找行政院副院長陳其邁助選；藍軍的鄭世維在高雄市副市長李四川陪同掃街，發放韓國瑜新春紅包引來韓粉大排長龍。

新北市第三選區三重區立委補選，民進黨參選人余天上午來到三重中央市場掃街拜票，民眾爭相握手、合照，展現高人氣。余天受訪透露妻子李亞萍因為臉過敏，不便出門辦年貨，交待他出門拜票順便採買年貨。

余天表示，想買長年菜及魚，尤其大年初一是自己生日，想買豬腳慶生一下，此外，家裡每年過年也會做水餃吃，象徵元寶。

由於國民黨參選人鄭世維發高雄市長韓國瑜新春紅包造勢，余天透露想找韓在高雄市長選舉的對手、行政院副院長陳其邁拚場。他說，現在還沒邀，但若提出邀請「他應該會來吧」。

對於外界「推韓國瑜選總統」聲音，余天有不同看法。他認為韓才剛剛選上市長，馬上又準備選總統不妥，「應禮讓王金平」。但余天也說，這是國民黨的家事，他個人比較喜歡王金平，和王金平交情也很好，也知道王的為人。

鄭世維則邀高雄市副市長李四川一起在三重南聖宮發放韓國瑜的紅包，引來韓粉大排長龍。鄭世維表示，為了能得到韓國瑜的紅包，透過高雄市友人爭取到2000個紅包；希望韓國瑜過年好好休息，年後再來幫他助選。至於余天有意找陳其邁助選，他表示尊重。

李四川表示，鄭世維若有需要，韓國瑜會來幫忙，也感謝鄭世維拿紅包送三重鄉親，為高雄宣傳，未來會鬆綁法規，鼓勵更多企業到高雄投資。

前台北縣長周錫瑋今天一早陪國民黨三重區立委補選參選人鄭世維掃街。聯合報記者張曼蘋...
前台北縣長周錫瑋今天一早陪國民黨三重區立委補選參選人鄭世維掃街。聯合報記者張曼蘋／攝影
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三重立委補選，民進黨參選人余天今天到三重中央市場發送菜瓜布，拚人氣。聯合報記者陳...
三重立委補選，民進黨參選人余天今天到三重中央市場發送菜瓜布，拚人氣。聯合報記者陳珮琦／攝影
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韓國瑜鄭世維紅包
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