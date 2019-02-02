余天嘆立委補選孤軍奮戰 過年後找家人助選

2019-02-02 12:31 中央社 新北2日電



三重立委補選民進黨籍參選人余天今天到市場拜票。他嘆說，都是孤軍奮戰，缺經費求援，但黨中央也有預算困難，農曆過年後打算找家人助選，「家人罵歸罵，還是很團結」。

余天今天仍勤跑基層拜票，來到力行市場時，攤商及婆婆媽媽都很熱情回應。

余天受訪時表示，他打選戰都是孤軍奮戰，一個人在跑行程，10年來參與大小選戰，全台都跑遍，大家都要他幫忙，找他們幫忙時，余天此時停頓了一下發出「嘖」的一聲後說，「他們能來就來吧」。

余天說，目前最大的困難是真的沒錢，有請黨中央支援，但黨主席卓榮泰說沒有這筆預算，大家再共同研究，商量一下。他也公布了小額捐款的帳戶。

他表示，目前雖都他一人在跑，但三重鄉親很熱情，他現在一人衝就夠了，過年後成立競選總部，家人會來幫忙跑行程，家人「罵歸罵，但還是很團結」，目前年貨都是妻子李亞萍在負責，他現在根本沒有時間辦年貨。

余天強調，他沒有意識型態，堅持平和理性打選戰，遇到對手也會向大家介紹對方，因為三重就這樣小，許多行程都會碰到，大家一起跑行程也很好，不必太計較。他也笑說，現在最擔心的就是對手找高雄市長韓國瑜助選，畢竟韓是現在最紅的網紅。