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金門立委補選／洪麗萍請許淑華給力 陳玉珍租小黃插旗

2019-02-01 23:38聯合報 記者蔡家蓁／金門報導

金門立委補選選情激烈，各參選人為爭取選民支持，各出奇招。國民黨「明星立委」許淑華跨海為黨內徵召參選人洪麗萍助選，推介金門美食與特產；前縣議員、立委參選人陳玉珍則撙節競選經費，補貼計程車張貼競選旗幟，成為「遊動」廣告，已有百輛等候預約，讓計程車司機提前過好年。

國民黨立委許淑華（右）與黨籍立委參選人洪麗萍（右二）發放福袋，與民眾熱情留影。 ...
國民黨立委許淑華（右）與黨籍立委參選人洪麗萍（右二）發放福袋，與民眾熱情留影。 記者蔡家蓁／攝影
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美女立委許淑華在高雄市長戰役中打響高人氣知名度後，成為各縣市立委補選參選人爭相邀請的最佳助選員。她昨天飛到金門雖然沒有穿著「神力女超人」火辣裝扮，但超親民的風采，吸引不少粉絲搶拍，金門縣長楊鎮浯、議員歐陽儀雄、張雲德、王秀玉等人都到場站台，許淑華還直播介紹金門美食，包括知名廣東粥、海蚵麵線與肉羹麵、燒餅等，全都賣力試吃一輪，感受金門在地的好滋味。

許淑華說，洪麗萍當初為了協助楊鎮浯參選縣長放棄縣議員連任機會，黨性堅強，令人敬佩，加上個人政績有目共睹，希望金門民眾給國民黨機會，讓洪麗萍有機會成為她的同事，全力為金門發聲。洪麗萍表示，未來當選，將全力推動修正離島建設條例，爭取兩岸新四通。

而前縣議員陳玉珍部分，她將相關競選經費撙節下來，作為租用計程車車體廣告插旗使用。陳玉珍說，這次選舉，她不請「明星立委」來加持，只希望透過類似的具體行動，照顧鄉親好朋友。據了解，只要計程車上插上旗幟，她就補助3000元，已有將近百輛預約等候加裝旗幟。

立委參選人陳玉珍（右）撙節競選經費，租計程車插競選旗幟，讓司機們提前過好年。 記...
立委參選人陳玉珍（右）撙節競選經費，租計程車插競選旗幟，讓司機們提前過好年。 記者蔡家蓁／攝影
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金門計程車許淑華
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