謝龍介挑戰立委補選 輔選軍韓國瑜、陳其邁再戰第二回合

2019-01-30 11:24 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜表明將到台南為國民黨立法委員補選參選人謝龍介（右）站台，民進黨參選人郭國文（左）則到立法院與行政院副院長陳其邁拍攝賀年短片。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

2018高雄市長選舉在全台引起轟動，而台南立委補選更被視為瑜邁大戰第二回合。高雄市長韓國瑜為國民黨提名的台南立委候選人謝龍介站台，民進黨方面由陳其邁與立委候選人郭國文共同拍攝賀年短片，雙方再次對決，而政黨傾向偏向民進黨的台南面對韓流來襲，最終會支持哪位候選人不得而知，但此話題已經在網路上掀起網友熱議。

根據三立《94要客訴》節目提到，由柯文哲支持的立委候選人陳思宇敗選上來看，即使站台者的網路聲量很高，也不見得能照亮候選人。而如今的台南立委補選，藍綠兩黨皆派出人氣王想為黨內搶下一席，雙方的選戰策略除了要符合選民的期待，外界更關注在韓國瑜與陳其邁二人的輔選上。

前台北市議員嚴若芳認為這是人氣大考驗，台南是場硬戰，兩人雖然都是在地深耕已久的候選人，但謝龍介在地方選舉上很強，而且知名度又高。「我個人覺得，這是延續到韓國瑜跟陳其邁在選後，網路聲量再次拉扯的一個考驗。」

時事評論者外號人渣文本的周偉航也表示，台南這區的調性很特別，非常本土在地，但不能只靠「鐵綠區」的意識形態去支撐選情，必須靠用心經營選區才能贏。「謝龍介搭配韓國瑜他的宣傳效果一定會很好，還可能勝過民進黨傳統的組織票。」

陳其邁為郭國文拍短影片。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook