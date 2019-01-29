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【龍介直播】龍介仙逛迪化街 年貨大街叫賣PK

2019-01-29 11:49聯合新聞網 綜合報導

農曆新年前一周，龍介仙北上到迪化街辦年貨，參訪霞海城隍廟，準備跟年貨大街的店家來場PK，能言善道的龍介仙，對上銷售高手，叫賣功力對決，邀請網友線上評比。迎戰農曆年後3月16日的第二波立委補選，藍綠各自喊出坐二搶二的目標，龍介仙如何挑戰綠營票倉？

●每周二下午，鎖定聯合新聞網、聯合報《龍介供乎你聽》，跟著龍介看時事觀風向。

迎戰農曆年後3月16日的第二波立委補選，台南市議員謝龍介要如何挑戰綠營票倉，備受...
迎戰農曆年後3月16日的第二波立委補選，台南市議員謝龍介要如何挑戰綠營票倉，備受矚目。聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影
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霞海城隍廟年貨大街立委補選迪化街謝龍介
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