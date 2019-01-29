人氣難複製！柯家軍慘敗 柯文哲：沒有政黨 動員困難

台北市長柯文哲昨天說，沒有政黨，基層動員相當困難。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 台北市立委補選，「柯家軍」陳思宇慘敗收場，外界解讀是空軍不敵巷戰。台北市長柯文哲昨天說，這就是要思考一下，沒有政黨，基層動員相當困難，但是組織戰也不是一天、兩天，甚至一年、兩年就可以做起來的，沒有這麼容易。

另一方面，柯文哲去年大力輔選民國黨主席徐欣瑩參選新竹縣長，但徐卻落選，地方認為並非是白色力量沒有殺出重圍，而是受到韓國瑜效應影響。民國黨日前宣布從本月廿五日起，合併到由悟覺妙天成立的「國會政黨聯盟」，積極擴展政治勢力到中南部。國會政黨聯盟成員、新竹縣議員吳旭智指出，國會政黨聯盟去年十月就籌組，並非外界傳言「幫柯文哲組政黨」。

對人氣無法轉移到陳思宇身上，柯文哲說，他的民調支持度已經過五年，從來沒有第二個人可以複製，他也問過很多政治學者、老師，沒有人可以回答這一題。不管成功、失敗都是生命中一部分，其實成功了也要寫檢討報告，失敗只是寫更多而已。

是否組黨？柯文哲說，這和組不組黨沒有什麼關係。只是人會不斷再想、不斷再修正，「我不曉得」。

代表國民黨參加立委失利的陳炳甫昨天謝票時表示，柯文哲若還想繼續維持聲量，就沒辦法再像平常一樣說「最後五秒做決定」，若真的想進軍二○二○，必須面臨是否組黨的抉擇。