立委補選第2彈3月登場 藍綠衝了

2019-01-29 00:25 聯合報 本報記者／連線報導



民進黨黨主席卓榮泰（中）宣布徵召余天（左一）參、黃振彥（左二）及郭國文（右二），分別參加新北市、彰化縣及台南市的立委補選。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook 台北、台中的立委補選前天落幕，接下來金門、彰化、台南、新北四縣市立委補選三月登場，藍綠積極備戰。民進黨主席卓榮泰昨天對地方黨部下達動員令，要求全力輔選，使民進黨能繼續維繫國會優勢，才能在二○二○維繫本土政權。藍營部分，包括高雄市長韓國瑜及國民黨眾太陽們，都將先後為黨籍候選人站台，力拚下一場勝選。

國民黨參選人、國民黨文傳會前副主委鄭世維日前由前總統馬英九陪同掃街，今要和新北市前市長朱立倫合體，未來黨主席吳敦義、新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜等也將站台。

國民黨提名台南市立委第二選區參選人謝龍介（左三）幫農民賣農產，希望農民成為他的「潛艇部隊」。 圖／取自謝龍介臉書 分享 facebook

國民黨提名投入台南立委補選的現任台南市議員謝龍介說，他已經和「韓國仔」說好，屆時韓國瑜再忙也會來幫他站台，希望強大的韓流再度發威，像台中一樣，讓台南攻下南部第一席國民黨立委。

國民黨金門縣黨部主委林芳旋表示，國民黨「明星立委」許淑華、高雄市長韓國瑜都公開表態力挺國民黨提名的前議長洪麗萍，韓國瑜還與洪麗萍一起印製春聯，洪麗萍近日勤走基層拜票，選情越來越樂觀。

卓榮泰昨天在地方主委會議與所有主委及執行長交換意見，他說，所謂大戰略、大戰區聯合作戰方式，大戰略是形成共同訴求，未來會壟罩在整個團隊；大戰區則是用戰區概念協調所有候選人的工作；聯合作戰則是指每個縣市都是一個戰鬥體。

第二波立委補選民進黨已提名三位候選人，包括新北市余天、彰化縣黃振彥及台南市郭國文。卓說，三位候選人都當過地方黨部主委，希望「主委挺主委，一起當立委」。

此外，金門立委補選六搶一，競爭激烈。劉姓男子在臉書貼文，影射退出民進黨以無黨籍身分參選的前縣議員陳滄江上酒店，陳滄江怒指劉姓男子移花接木，昨至金門地檢署控告劉涉嫌違反選罷法及刑法加重誹謗罪。