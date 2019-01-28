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落選的陳思宇只是工具人？ 議員揭柯文哲真正盤算

2019-01-28 10:44聯合新聞網 綜合報導

台北市立委第2選區補選結果昨天揭曉，現任台北市長柯文哲子弟兵、台北市觀傳局前局長...
台北市立委第2選區補選結果昨天揭曉，現任台北市長柯文哲子弟兵、台北市觀傳局前局長陳思宇以懸殊票數落敗。報系資料照
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本月27日台北市立委補選在白綠藍三方激烈角力中，代表柯文哲子弟兵的前觀傳局長陳思宇以未達萬票慘敗，讓外界質疑白色力量正在走下坡。對此，桃園市議員王浩宇在節目上透露，陳思宇在市府人緣很差，所有人都希望她離開。其實柯文哲的真正目的是想藉由這次選戰看清自己的真實支持率，順便「處理」陳思宇。

桃園市議員王浩宇在三立節目《鄭．知道了》透露，據在柯文哲身邊工作的友人口述，柯文哲目前所看到的都是網路聲量，因此曾在開會時表示將這次選舉定調為一次「真實民調」，想清楚掌握真實的狀況。而岀征立委補選的陳思宇有個致命性的弱點，她連在市府內人緣都很差，甚至也包括觀傳局，所以柯P打算利用此次選戰解決這顆燙手山芋。

王浩宇指出，其實陳思宇有沒有當選並不是重點，柯文哲真正關心的是他個人的外溢效果，「陳思宇只是他丟出去測試的一個工具」。打從一開始，柯P就沒有讓她勝選的念頭，只想趁機測試他輔選的狀況如何，才會陪跑基層選戰拉票，這就是柯文哲真實的意圖。

在年初的元旦發言後，總統蔡英文的聲勢逐漸回溫，這讓柯文哲顯得格外焦慮。王浩宇認為，柯文哲目前最大的難關是，台北市民對他的支持度像溜滑梯，就全國民調評比，柯P在外縣市的支持度還比台北市高許多。

立委補選陳思宇柯文哲王浩宇
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