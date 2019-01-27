北市小輸…艱困區打平 藍「很大鼓舞」

2019-01-27 23:58 聯合報 記者鄭媁／台北報導



台北市立委補選昨天揭曉，國民黨候選人陳炳甫表示，選舉期間很多不實抹黑造成影響。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北市及台中市立委補選結果出爐，各由民進黨何志偉、國民黨沈智慧出線。民進黨表示，感謝選民對何志偉的肯定，民進黨會深切反省，調整改革方向，繼續努力。國民黨則說，台北市陳炳甫以些微差距落敗，是非戰之罪，未來的立委補選仍會樂觀面對。

國民黨主席吳敦義表示，每一個政局的改變都會影響二○二○，包括接下來的立委與總統選舉，國民黨一定要一步一腳印，認真經營基層，絕對不能鬆懈。他說，二○二○總統大選提名，黨還是會依循過去的制度與做法，選擇最公平、「最沒有後遺症」的方式，以公正、公開、客觀方式推選出黨提名候選人。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，大同、士林是國民黨在台北市最艱難選區，加上此次補選投票率不高，雖小輸七千票，但陳炳甫從徵召到投票只花四十一天，在大同區能與何志偉打平，對國民黨是很大的鼓舞。

不過，受到上次九合一綁公投，造成台北市選務混亂，丁守中因此敗選，黃呂錦茹認為，選民創傷尚未恢復，陳炳甫雖然在艱困選區的士林區有失分，但是在黨部沒有資源和時間限制之下仍拿到好成績，讓國民黨充滿信心。

吳敦義昨表示，對於陳炳甫未能當選深感扼腕，也非常感謝他，明知道這個選區非常艱苦，但毫不猶豫接受黨的徵召，令人非常欽佩。恭喜台中市第五選區立委缺額補選，國民黨提名的沈智慧以一萬六千多票的差距光榮當選。