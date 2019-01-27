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觀察站／支持者會回流？ 能為民進黨止血？

2019-01-27 00:49聯合報 本報記者林敬殷

蔡政府在去年底選後進行改組，為備戰二○二○，閣揆蘇貞昌（中）必須在短時間內進入狀...
蔡政府在去年底選後進行改組，為備戰二○二○，閣揆蘇貞昌（中）必須在短時間內進入狀況。 記者趙容萱／攝影
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去年九合一的敗選，跌落谷底的民進黨，無論是隊伍或是士氣，都尚未重整，立刻迎接兩波補選。補選向來投票率極低，藍綠基本盤的投票率是關鍵，對民進黨而言，輸贏雖未必是目前黨內領導階層的責任，但可仍作為觀察綠營支持者是否回流的指標。

行政院和黨在去年底選後進行改組，為備戰二○二○，蘇貞昌必須在短時間內進入狀況，黨中央則必須就核心問題檢討，同時籌建總統選舉的部隊，蔡英文總統及其核心幕僚能否改變行事作風，權力運作模式能否調整，院、黨互動關係是否重新定位，都是民進黨面對總統大選攸關成敗的作為，而非僅靠網紅操作可以成事，網路聲量瞬息萬變，人為操作輕而易舉，如何紮實兌現選後檢討及改革，才是支持者能否回流關鍵。

去年台北市長選舉，民進黨選擇自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣，選後雙方持續交惡，反映在這次補選就是各自提名，各自努力。對柯陣營而言，北市一席立委補選輸贏其實無關宏旨，縱然輸也可解讀柯只是小試身手；對民進黨而言，一旦丟掉這一席，則是我消彼長，柯文哲只會姿態更高，因此，北市立委補選，不存在綠白合作的契機，恐怕只會關係更緊繃。

對民進黨而言，今天北中兩席立委補選的真正意義，在於測試綠營支持者回流多寡，這才是民進黨要仔細分析之處。

民進黨北市投票率立委補選
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