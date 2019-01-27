北市藍綠白激鬥 賄選、美籍...話題出籠

國民黨主席吳敦義（右）下午陪同黨籍台北市立委補選候選人陳炳甫（左），在士林、大同區展開車隊掃街。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

台北市第二選區立委補選最後一天，藍綠白三候選人激烈拚鬥，賄選、金牛、美國國籍等話題、指控全都出籠，三人糾纏至最後一刻。

民進黨候選人何志偉昨以車隊地毯式在士林區及大同區掃街。代表柯家軍白色力量的候選人陳思宇的父親、市議員陳建銘則指控，何在建成圓環舉辦寒冬送暖活動，現場發放泡麵、白米等物資「堆得像城堡」，並以現場有大量何志偉旗幟文宣，質疑對手陣營涉及賄選，昨晚到台北地檢署按鈴控告何賄選。

民進黨主席卓榮泰（右）選前一天，陪同何志偉掃街拜票。 記者莊琇閔／攝影 分享 facebook

何志偉辦公室發布聲明回應，指該場救濟物資發放活動與何無關，辦公室是得知此活動後，才由助理前往發放競選文宣，何本人未到場。台北市長柯文哲被問到，是否認為陳建銘的質疑有證據時表示，算一算對手懸掛或張貼的招牌，就知要花多少錢了。

台北市長柯文哲（左）與代表「柯家軍」立委補選候選人陳思宇（右）昨天在士林舉行選前之夜，兩人一同呼籲選民票投五號。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

柯文哲前天為陳思宇助選時，批有候選人選舉花錢像「金牛」；陳思宇說，她也很想問對手何志偉、陳炳甫的「零元選舉」，選舉要花錢，兩人都沒募款，增加的財產哪來的？兩人應跟選民說清楚。她並緊咬何的雙重國籍問題，質疑何志偉選議員、立委分別拿不同的放棄美國籍聲明書，既沒鋼印、也無核准日期。

何志偉表示，台灣不缺口水，柯文哲曾是候選人，希望也有同理心，他的競選經費選後會對外公布；至於美國國籍問題，何辦表示，先前已回應過，對大量選舉抹黑一概不再回應，期盼選舉回歸政見與政績。

國民黨候選人陳炳甫昨由黨主席吳敦義陪同掃街，被問到「金牛」一事，直言「這不是在說我吧」。他說，自己是旗幟最少的候選人，另兩個陣營的候選人有許多旗幟、布條。其中雖有宣稱不掛旗幟布條，但還是看到許多布條海報，「柯市長可能也不知道自己陣營的操作方式」。

對於對手陳思宇暗諷競爭對手沒有任何募款，陳炳甫表示，他選完議員有結餘款，這次是用結餘款，沒道理再去募款。