北市立委補選 陳建銘北檢告發何志偉涉賄選

2019-01-27 08:40 中央社 台北26日電



陳建銘親赴北檢按鈴申告賄選。記者李隆揆／攝影 分享 facebook 台北市立委補選投票在即，無黨籍候選人陳思宇父親、市議員陳建銘晚間赴北檢告發民進黨候選人何志偉涉嫌賄選。何志偉陣營回應「候選人勤跑基層，跑行程實屬正常」。

何志偉辦公室聲明表示，地方行程眾多，候選人勤跑基層，跑行程實屬正常。活動主辦單位與協辦單位都與辦公室無關，得知此行程，由助理前往發放文宣，其它活動細節一概不清楚，所以不予回應。

陳建銘表示，兩個月前民進黨立委集體控告新竹縣長候選人徐欣瑩藉由冬令救濟送白米涉嫌賄選，相同的事情今天也發生在台北市大同區建成圓環。而轄區台北市政府警察局大同分局派員到場蒐證前，現場旗幟都已收拾完畢，物資也都被一一搬走。

針對何志偉競選團隊表示，活動主辦單位與競辦無關，且何本人未到場。陳建銘說，何志偉有沒有到場他不知道，但現場有何志偉的旗幟、布條、工作人員，很明顯這就是事實，所以將事證交檢調釐清。如果沒有就還給何志偉公道；如果有就秉公處理。

陳建銘說，冬令救濟中低收入戶是好事，但投票前一天有這種行為非常要不得，有瓜田李下嫌疑，更可能涉嫌賄選。陳建銘轉述現場民眾告訴媒體說法，領取物資包括白米、一箱泡麵，還有新台幣600元現金。

台北市第二選區立委補選27日投票，競爭者包括國民黨陳炳甫、民進黨何志偉與代表「柯家軍」的候選人陳思宇在內一共5人。