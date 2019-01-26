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陳建銘控涉賄選 何志偉競選團隊反駁

2019-01-26 18:47中央社 台北26日電

台北市議員陳建銘。圖／報系資料照
台北市議員陳建銘。圖／報系資料照
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北市立委補選投票在即，無黨籍候選人陳思宇父親、市議員陳建銘今天指控民進黨候選人何志偉涉賄選。何志偉競選團隊表示，活動主辦單位與競辦無關，且何志偉未到場。

陳建銘下午接受媒體訪問時表示，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩去年選舉時，被民進黨新竹縣長候選人鄭朝方及立委鄭運鵬等人指控賄選，因其掛名贈送3公斤白米。

他說，接獲民眾檢舉，指何志偉團隊在建成圓環一帶辦活動，現場發送泡麵、白米，價值都超過百元，懷疑何志偉涉嫌賄選，要求民進黨政府應主動調查，並呼籲候選人不要以身試法。

陳建銘表示，「民進黨手指著別人時，不要忘記自己在幹什麼事」，當初民進黨政府認定徐欣瑩發送白米是賄選，如今何志偉也發送價值逾百元的泡麵與白米，標準應一致。

對此，何志偉競選團隊發出聲明指出，活動的主辦單位與協辦單位根本與何志偉競選辦公室無關，團隊得知此行程後，僅委派助理前往現場發放文宣。

聲明表示，有關活動細節一概不清楚，所以不予以回應，此外，何志偉並未到現場。

另外，台北市長柯文哲先前批評何志偉、國民黨候選人陳炳甫打的選戰是「金流選舉」，他今天到台北地下街發送發財金，接受媒體訪問時表示，立委補選，「我覺得剩下不到1年任期，要花很多錢選舉，我還是覺得怪」。

面對對手批評代表柯家軍的候選人陳思宇也有高掛看板與招牌，柯文哲指出，計算彼此的招牌數目有多少，就知道花費有多少。

媒體披露陳思宇恐無法百分之百複製白色力量模式，他說，「一定有不完全相同的地方，每一場都不會完全一樣」，且選後才能知道影響性。

台北市議員王鴻薇質疑台北市政府研考會的市府滿意度調查中，竟詢問民眾政黨傾向，認為柯文哲是公器私用拚選舉。柯文哲說，在前總統馬英九任台北市長時期，就已加入「政黨傾向」項目。

何志偉民進黨北市
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