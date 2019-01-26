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爭取立委補選支持 余天勤握市場攤商的手

2019-01-26 16:27中央社 新北26日電

民進黨新北市三重區立委補選候選人余天（左2）26日下午出席衛福部銀髮長照活動，與...
民進黨新北市三重區立委補選候選人余天（左2）26日下午出席衛福部銀髮長照活動，與地方鄉親問候拜年、開心合影。 中央社
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新北市三重立委補選，民主進步黨參選人余天今天連續多場拜票，他表示，對於這次補選非常有信心，尤其曾當過三重區的立委，對三重非常熟悉也持續拜訪，希望鄉親能支持。

余天今天下午到三重區六張里活動中心，參加衛福部「暖星感恩長照您心」活動，跟地方鄉親與長輩問候拜年，也爭取支持，希望有機會為三重民眾服務，增進長照福利。

余天受到民眾歡迎，除爭相握手也合影，還索取簽名。他清晨也到大台北批發市場掃街拜票，場內攤商老闆贈送象徵「好彩頭」的蘿蔔給予祝福，讓余天感動。

余天說，由新北市蔬菜商業同業公會幹部帶領，向辛苦的攤商老闆和市民致意。天氣雖很冷，但市場內的民眾非常溫暖，他握過每一雙手，除感受大家的熱情，也能感受各個攤商老闆的辛苦。

余天中午也在溪美里與銀髮族共餐，下午還參加新春揮毫活動。競選總幹事李建興接受中央社訪問時表示，雖然三重的綠營基本盤大過藍營，不過，以新北市長選舉的結果觀察，這次立委補選雙方應該是五五波，不敢大意。

李建興說，競選總部預計將在2月17日成立，位在前立委高志鵬的服務處。由於余天的知名度夠，競選時間相當短，仍將勤跑基層並透過已經整合的民意代表一起衝刺。他表示，預料投票率不高，「民進黨在三重立委補選，有輸不得的壓力」。

民進黨新北市三重區立委補選候選人余天（右）26日下午出席衛福部銀髮長照活動，受到...
民進黨新北市三重區立委補選候選人余天（右）26日下午出席衛福部銀髮長照活動，受到現場民眾熱烈歡迎。 中央社
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立委補選拜票余天
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