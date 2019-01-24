北市立委補選／藍綠打「雙英」牌 白遭嬤攻擊

蔡英文總統（中）昨天下午偕同黨立委候選人何志偉（前右）參拜士林區海光宮，一起比著2號手勢為何志偉造勢。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

何志偉由蔡英文陪同參拜

台北市第二選區（士林、北投）立委補選選戰進入倒數，藍白綠主要候選人都全力爭取選票。蔡英文總統昨下午陪同黨的何志偉參拜海光宮，是去年九合一敗選後首次輔選；桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅也陪同到迪化街拜票。陳炳甫則由前總統馬英九陪同掃街，形成另類「雙英對決」。

代表白色力量的陳思宇到市場拜票，不過發生助理遭到年長婦女拿雨傘攻擊，痛批柯文哲不發敬老金。

陳炳甫合體馬英九掃街

前總統馬英九（右）昨天陪同立委補選候選人陳炳甫（左）到士林夜市掃街拜票，馬英九還送上春聯拜年。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

陳炳甫上午先赴謙和市場掃街，他強力砲轟蔡政府朝令夕改、太靠勢，政府推出的政策，竟可以馬上改掉，又不是餐廳可以昨天賣牛排、明天賣生魚片，如果這一席再被民進黨拿走，不知道台灣未來在哪。

馬英九傍晚陪陳炳甫赴士林夜市拜票，兩人也在士林慈諴宮、福德宮參拜，祈求勝選，吸引不少逛夜市民眾拍照。馬英九也沿街發送春聯給民眾。

何志偉昨先在鄭文燦、林智堅陪同下，到迪化街年貨大街掃街，下午和總統蔡英文在海光宮參拜。針對三大咖接連幫輔選，何表示，「我們都是接地氣、努力的咖」。

蔡總統陪同何志偉參拜海光宮時，不僅讚美何是「最打拚的少年人」，也不忘向鄉親催票。蔡總統還提到，去年選後，民進黨執政團隊已全面調整、重新開始，希望可更貼近民意；她要大家加入她的LINE和臉書，收到最即時、正確的消息。

陳思宇拜票 助理遭女拿傘攻擊

台北市長柯文哲推舉參選立委的陳思宇（左）昨天前往市場拜票。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

代表柯家軍的陳思宇至葫蘆堵市場拜票時，助理遭一名阿嬤拿雨傘攻擊頭部，痛批柯文哲不發敬老金。陳思宇表示，團隊會尊重不同的聲音，這是民主社會的價值，但要嚴正的譴責暴力行為。

一名反對柯文哲敬老金政策的阿嬤，昨日拿傘攻擊柯家軍陳思宇的助理。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

媒體詢問，近期掃街屢遇抗議事件，是否代表柯文哲的助選加分不如預期？陳思宇說，自己努力也很重要，如今換個身分接觸人群，原本就會遇到這樣的事，她都正面看待。