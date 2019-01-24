親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁陸產品護國安
鄭麗君遭呼巴掌
六都市長新氣象
立委補選觀察站
政治
軍事
綜合

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

北市立委補選／藍綠打「雙英」牌 白遭嬤攻擊

2019-01-24 23:52聯合報 記者莊琇閔魏莨伊陳靖宜翁浩然／台北報導

蔡英文總統（中）昨天下午偕同黨立委候選人何志偉（前右）參拜士林區海光宮，一起比著...
蔡英文總統（中）昨天下午偕同黨立委候選人何志偉（前右）參拜士林區海光宮，一起比著2號手勢為何志偉造勢。 記者蘇健忠／攝影
分享

何志偉蔡英文陪同參拜

台北市第二選區（士林、北投）立委補選選戰進入倒數，藍白綠主要候選人都全力爭取選票。蔡英文總統昨下午陪同黨的何志偉參拜海光宮，是去年九合一敗選後首次輔選；桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅也陪同到迪化街拜票。陳炳甫則由前總統馬英九陪同掃街，形成另類「雙英對決」。

代表白色力量的陳思宇到市場拜票，不過發生助理遭到年長婦女拿雨傘攻擊，痛批柯文哲不發敬老金。

陳炳甫合體馬英九掃街

前總統馬英九（右）昨天陪同立委補選候選人陳炳甫（左）到士林夜市掃街拜票，馬英九還...
前總統馬英九（右）昨天陪同立委補選候選人陳炳甫（左）到士林夜市掃街拜票，馬英九還送上春聯拜年。 記者林伯東／攝影
分享

陳炳甫上午先赴謙和市場掃街，他強力砲轟蔡政府朝令夕改、太靠勢，政府推出的政策，竟可以馬上改掉，又不是餐廳可以昨天賣牛排、明天賣生魚片，如果這一席再被民進黨拿走，不知道台灣未來在哪。

馬英九傍晚陪陳炳甫赴士林夜市拜票，兩人也在士林慈諴宮、福德宮參拜，祈求勝選，吸引不少逛夜市民眾拍照。馬英九也沿街發送春聯給民眾。

何志偉昨先在鄭文燦、林智堅陪同下，到迪化街年貨大街掃街，下午和總統蔡英文在海光宮參拜。針對三大咖接連幫輔選，何表示，「我們都是接地氣、努力的咖」。

蔡總統陪同何志偉參拜海光宮時，不僅讚美何是「最打拚的少年人」，也不忘向鄉親催票。蔡總統還提到，去年選後，民進黨執政團隊已全面調整、重新開始，希望可更貼近民意；她要大家加入她的LINE和臉書，收到最即時、正確的消息。

陳思宇拜票 助理遭女拿傘攻擊

台北市長柯文哲推舉參選立委的陳思宇（左）昨天前往市場拜票。 記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲推舉參選立委的陳思宇（左）昨天前往市場拜票。 記者魏莨伊／攝影
分享

代表柯家軍的陳思宇至葫蘆堵市場拜票時，助理遭一名阿嬤拿雨傘攻擊頭部，痛批柯文哲不發敬老金。陳思宇表示，團隊會尊重不同的聲音，這是民主社會的價值，但要嚴正的譴責暴力行為。

一名反對柯文哲敬老金政策的阿嬤，昨日拿傘攻擊柯家軍陳思宇的助理。記者魏莨伊／攝影
一名反對柯文哲敬老金政策的阿嬤，昨日拿傘攻擊柯家軍陳思宇的助理。記者魏莨伊／攝影
分享

媒體詢問，近期掃街屢遇抗議事件，是否代表柯文哲的助選加分不如預期？陳思宇說，自己努力也很重要，如今換個身分接觸人群，原本就會遇到這樣的事，她都正面看待。

陳思宇柯文哲何志偉蔡英文馬英九
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

蔡英文輔選何志偉 要大家加臉書和LINE

2019-01-24 18:12

謝龍介稱陸媒報假訊息 民進黨控玩一國兩制兩面手法

2019-01-24 16:12

韓國瑜踩柯文哲地盤 輔選陳炳甫為「柯韓友好」畫句點？

2019-01-24 15:26

王義川同框羅文嘉直播 嗆韓國瑜被大陸「銀彈」箝制

2019-01-24 13:19

中市立委補選 林右昌游錫堃推薦王義川

2019-01-24 12:22

砍敬老禮金害陳思宇被K 柯P：過渡期會有的抱怨

2019-01-24 10:11

邊賣水果邊支持兩岸和平統一？ 謝龍介：假的啦

2019-01-24 01:10

柯文哲砍敬老禮金 陳思宇：拜票差點被打

2019-01-24 00:17

熱門文章

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

黃敏惠屬意的副手來自綠營 徐文志：政治上還是挺小英

2019-01-25 00:59

賴清德喊修憲 孫大千：考驗北京忍耐力或台灣人戰鬥力？

2019-01-25 10:11

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

韓國瑜：高雄等一百年才成全台重心 將來一定不得了

2019-01-25 09:06

韓冰來了！台中天津年貨大街暴動了

2019-01-25 21:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top