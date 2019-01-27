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台北、台中立委補選結果出爐 何志偉、沈智慧宣布當選

2019-01-27 18:21聯合新聞網 綜合報導

台北市、台中市立委補選結果出爐，何志偉（左）、沈智慧（右）分別當選。 記者林俊良...
台北市、台中市立委補選結果出爐，何志偉（左）、沈智慧（右）分別當選。 記者林俊良、陳秋雲／攝影
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去年共有11名立委投入了地方縣市首長選舉，隨著九合一選舉結束，包括台北市、台中市、台南市、金門縣，以及彰化縣共五區，其中台北市第二選區及台中市第五選區，在1月27日進行立委補選，目前立委補選當選名單已出爐，來看你/妳的支持的候選人有沒有當選呢？《聯合新聞網》為您整理出最新當選名單。

【記者張世杰╱即時報導】台北市第二選區（士林大同）立委補選受矚目，由於台北市長柯文哲派出「柯家軍」陳思宇，被解讀柯文哲是否角逐2020總統大選「試金石」，今天下午4點進行開票，根據民進黨候選人何志偉競選總部架設的即時開票結果，最終何志偉得票數3萬8474張，自行宣布當選，甩開國民黨候選人陳炳甫3萬1606張、「柯家軍」候選人陳思宇9724張。

【記者邱瓊玉╱即時報導】

面對票數上的懸殊差距，陳思宇下午5點30分出面發表敗選感言，面對支持者先深深一鞠躬，強調先恭喜即將當選的候選人，這次在沒有政黨、組織下，努力走到這一步，還是先感謝當選者，希望他們可以背負全民期待，讓士林大同越來越好。

陳思宇說，這是因為自己的努力不夠，所以敗選了，未來路還很長，這次有很多年輕朋友加入我們，這也是他們第一份踏入政治的工作，自己會秉持柯市長說過的「面對各種挫折打擊，絕對不要放棄」，自己也會秉持熱情繼續走下去。

【記者陳秋雲╱即時報導】

台中第五選區（北區、北屯）立委補選今天投票，國民黨候選人沈智慧近6點自行宣布當選！沈智慧贏約1萬5000票，為國民黨守住一席立委。

這次立委補選，國民兩黨候選人的得票率重演市長選舉的龍燕之爭結果，沈智慧以五成八到六成的得票率一路領先，民進黨的王義川則一直拿到三成八左右的票數，與市長選舉結果相當，顯示從大選至今兩個月，國民黨北北區的選民意向沒有改變。

2019立委補選當選名單出爐，各縣市選區當選人確定如下：

代表當選人

2019立委補選結果

台北市第二選區（包含大同區及士林區仁勇里等38里）
候選人黨籍得票數
1.陳源奇全民無黨聯盟 
2.何志偉★民進黨 
3.王奕凱無黨籍 
4.陳炳甫國民黨 
5.陳思宇無黨籍 
台中市第五選區（包含北屯區及北區）
1.邱于珊無黨籍 
2.林忠勝聯合黨 
3.王義川民進黨 
4.沈智慧★國民黨 

立委補選何志偉沈智慧
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