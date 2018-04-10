蘇花、蘇花改放行調控 學者：綠燈秒數應1比2

2018-04-10 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



有些用路人看了電子看板指引，改走蘇花公路，結果卻更塞。 圖／讀者提供 分享 facebook

清明節連假蘇花公路塞車的程度遠比蘇花改嚴重，公路單位迭遭批評綠燈秒數調控「犧牲蘇花公路」，逢甲大學運輸與物流系副教授李克聰說，蘇花公路若被視為蘇花改的替代道路，建議綠燈秒數應該1比2，而不是1比5。

用路人前往花蓮必經東澳，路線上可以選擇走蘇花改到東澳，或走蘇花公路到東澳，兩路線在東澳匯流再走原來的蘇花公路南下花蓮。這次交控中心設計東澳匯流口的綠燈號誌，分別是蘇花改綠燈放行150秒、蘇花公路綠燈放行30秒，過沒幾輛車。

有些用路人可能看到蘇花改路口前大排長龍，改走蘇花公路；有些用路人則是看了下國5後的電子看板道路指引，被引導走去蘇花公路，結果塞得更嚴重，怒批「被騙了」。 舊蘇花公路塞車到深夜，公路單位說因事故造成塞得更嚴重，但用路人認為綠燈放行秒數控制不當，每次綠燈只能過4、5輛車。 圖／翻攝即時路況 分享 facebook

李克聰說，1比5的秒數調控，太不對等了，如果是把舊蘇花公路看成蘇花改的替代道路，至少要維持1比2的秒數放行，兩者不宜落差太大，才能發揮替代疏運功能。

全國首套智慧抗塞系統在這次連假中失效，李克聰說，智慧系統模擬設計很多不同的塞車情境與版本，日後可從中挑選適合的交控版本，切忌單單調整蘇花路廊其中一處紅綠燈號誌，會破壞原本設計好的號誌連鎖續進機制，變成過了這個路口，反卻塞在下個路口。

賴姓用路人表示，蘇花改通車根本無助改善塞車，去年清明節大塞，今年塞更嚴重，不同的是，今年增加蘇花改路段這個「儲車空間」，大約可多容納1千輛車，對於紓解當天2萬4千車次的龐大車流，毫無幫助，最後在東澳都回到舊蘇花老路，還是塞爆的啦。