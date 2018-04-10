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蘇花改、蘇花綠燈放行秒數差太多 「能不塞爆嗎？」

2018-04-10 00:18聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

清明連假萬車湧向蘇花改，造成大塞車。 圖／宜蘭縣議員邱嘉進提供
清明連假萬車湧向蘇花改，造成大塞車。 圖／宜蘭縣議員邱嘉進提供
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蘇花公路在清明連假爆塞到深夜，用路人批評綠燈放行秒數都給了蘇花改，蘇花公路每次只能過4、5輛車，能不塞爆嗎？對此公路總局4區處表示，蘇花改是主線且長隧道，不能讓車流堵塞隧道，一定是蘇花改放行的秒數多。

至於全國第一套智慧抗塞系統（全稱整合式運輸走廊交通管理系統）配合蘇花改2月初通車啟用，這次用路人卻慘塞抱怨連連，顯見抗塞系統失效；4區工程處也說，清明首日前往花蓮的南下車流高達2萬4千車次，打破「歷史紀錄」，遠超過道路飽和量，「再怎麼智慧的系統也一樣失效」。

前往花蓮的蘇澳到東澳段，可選擇走蘇花改或走原來舊的蘇花公路，二股南下車流在東澳匯流，再接回舊蘇花。清明連假第一天，舊蘇花慘塞狀況遠比蘇花改嚴重，從蘇澳到東澳17公里，竟然開了4小時，從宜蘭到花蓮花了7、8小時的用路人比比皆是，從台北到花蓮開10幾小時也大有人在。

用路人上網留言大罵，東澳匯流處的綠燈號誌，每次只放給蘇花公路車流通過4、5輛車，不塞爆才怪；林姓用路人說，交通部長賀陳旦當天中午視察蘇花改，部長都來了，新路「政績」怎麼能因塞車搞砸。

公路總局4區處說，當天上午10點多貨車與小客車擦撞，中午有輛貨車散落貨品，花了近3小時清除，傍晚有一起酒駕撞山壁，這些「事故」造成蘇花公路更塞的原因。

民眾不認同官方說法，尤其晚上10點多還在塞，與白天事故何關？蘇花改環評監督委員楊諮宜直指，交控人員把大部分心力放在蘇花改交管，「犧牲蘇花公路車流」才是主因。

4區處說，東澳匯流處是丁字路，綠燈放行秒數合計210秒，分配蘇花改150秒，舊蘇花公路30秒，左轉北上車道30秒；蘇花改是台9屬於主線，蘇花公路是台9丁，當天他們接獲抱怨，一度把蘇花改放行秒數調降，但不到半小時塞回國5，所以又調回來，且蘇花改有長隧道，基於安全，隧道不能塞到動彈不得。

全國首套「整合式運輸走廊交通管理系統」一路從國5、蘇澳管到蘇花路廊，包括統計總流量、調整號誌與管理策略等，此次遭批評智慧系統失效。4區處表示，去年清明連假首日車流1萬3千車次，已破紀錄，今年2萬4千車次再破去年紀錄，系統實在智慧不起來。

蘇花改蘇花公路連假清明節塞車

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