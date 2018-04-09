「欣賞美景」論遭批 賀陳旦：只是提出正面的建議

2018-04-09 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



交通部長賀陳旦連假期間宣導替代道路時，一句「改走替代道路欣賞蘇花山海美景」遭網友罵翻。賀陳旦9日南下高雄視察鐵路地下化工程進度時，首度回應說，他原意是要大家以正面方向看待替代道路方案，配合出遊時間做選擇，「有人願意繞遠路，但行車壓力減少，這也是一種選擇」。

賀陳旦表示，出遊不一定要用最節省時間的方式快速到達，如果因為上了高速公路被卡在車陣中，就太可惜了，他強調，這只是一個建議，希望民眾可用正面、多元方式來體驗旅遊。

賀陳旦說，今年清明交通車流量確實比以往更多，但塞車主要原因是首日事故增加，部內會加強檢討，提升排除事故效率以減少壅塞。此外，今年雖推出公共運輸轉運優惠，但清明假期大家掃墓、出遊，旅遊方式複雜，大家還是傾向用私人交通工具。

尤其，不少用路人為早點到墓區，清晨就出發，才造成事故頻傳。賀陳旦呼籲用路人上高速公路應特別小心，或可善用替代道路以減少雍塞，往後相關單位也會因應動態資訊進行調控。