蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎

2018-04-09 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



蘇花公路在清明連假爆塞到深夜，交通部公路總局四區處說是因為車禍事故造成，但用路人不認同「事故說」，直指蘇花改與蘇花公路的東澳匯流處，綠燈放行秒數大多給了蘇花改，犧牲蘇花公路車流，以致每次綠燈只通過4輛車，能不爆塞嗎？

前往花蓮的蘇澳到東澳段，可以選擇走蘇花改，或走原來舊的蘇花公路。清明連假第一天，舊蘇花塞車狀況遠比蘇花改嚴重，很多人慘塞在舊蘇花，從蘇澳到東澳約17公里，竟然開了4小時，從宜蘭到花蓮花了7、8小時的用路人比比皆是，從台北到花蓮開10幾小時也大有人在。

用路人上網留言大罵，為何舊蘇花東澳端的綠燈號誌，每次只能通過4輛車？還有人塞在路口時聽現場交控人員說「半小時放行一次」，當場怒罵；林姓用路人指出，交通部長賀陳旦中午視察蘇花改，部長都來了，新路「政績」怎麼能因塞車搞砸。

公路總局四區處說明當天是因為蘇花公路發生「事故」影響車速，上午10點多貨車與小客車擦撞，中午有輛貨車散落一地貨品，花了近3小時清除，傍晚還有一起酒駕撞山壁，這些都造成舊蘇花愈來愈塞。

但民眾不認同官方「事故說」，尤其晚上10點多都還在塞，與白天的事故何關？網友楊諮宜直指，交控人員把大部分心力放在蘇花改交管，「犧牲了蘇花改車流」，才是主因。

據了解，蘇花改與舊蘇花公路在東澳匯流處，二股車流前往花蓮，都要在這裡等紅綠燈號誌，可人工調控。當天兩邊的綠燈放行秒數合計200多秒，其中160幾秒給了蘇花改，只留給舊蘇花公路綠燈放行30、40秒，過沒幾輛車。