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清明塞爆賀陳旦推給國道車禍 藍委：何不食肉糜

2018-04-09 11:20聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨團上午舉行「史上最塞清明！ 連假疏運徹底失靈 交通部裝傻擺爛」記者會。圖／...
國民黨團上午舉行「史上最塞清明！ 連假疏運徹底失靈 交通部裝傻擺爛」記者會。圖／國民黨團提供
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清明連假國道塞爆，國民黨團今舉行記者會，批評今年的清明連假疏運是史上最塞、最失敗的疏運，交通部不僅拿不出因應措施，多次被點名不適任的交通部長賀陳旦卻把責任推給國道車禍，根本就是「何不食肉糜」的土霸王，更是史上最多幹話的部長，早就應該下台。

國民黨團書記長李彥秀表示，清明5天連假是早就可以預期的休假計畫，而且天氣晴朗加上清明祭祖，出遊或是返鄉都是交通部可以預期的人潮和車潮，但是仍造成大量的交通阻塞，顯見疏運計畫完全失靈。

李彥秀說，這不是第一次連假疏運出問題，但從來不見交通部有任何的檢討改進，只會徹底擺爛。她舉例，去年228連假首日國道大塞車，部分路段時速不到20公里，賀陳旦從交通部出發赴湖口服務區視察，花了2、3個小時才到，事後竟笑稱應該是北部陰雨綿綿，民眾迫不及待要南下「奔向陽光」；去年花蓮塞車，他也說要大家停下來欣賞花東縱谷的風景，幫助地方消費；而去年桃園機場大淹水，他也狡辯這不叫淹水叫漏水。

國民黨團首席副書記長曾銘宗指出，交通部提出的舊管制措施，凌晨到5點暫時收費，7點開始高乘載管制措施，反而都是造成這次高速公路塞爆變成停車場的主因，從凌晨就開始塞車到隔天白天一整天，部長應該深入檢討，拿出因應方案。

國民黨立委王惠美批評，賀陳旦把塞車責任推給國道事故，但就是因為塞車才會造成肇事機率變高，而且塞車在事故之前，怎麼可以「導果為因」，根本就是不知檢討，毫無調控措施，讓民眾連假的小確幸變成大不幸。

國民黨副書記長柯志恩表示，交通部提出舊的計畫，但要有新的策略。例如國外的超乘載是用抽點的方式，結果我們每一台車都要檢查；而交通部要求大家使用替代道路，那就要有APP和即時資訊來補助。但交通部完全沒有任何大數據及檢討，民進黨政府要考慮賀陳旦是否還適任。

塞車連假國民黨

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