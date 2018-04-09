史上最塞清明 高公局給理由…都怪國道事故多

2018-04-09 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



這次清明連假首日，國道大塞車，高公局昨指塞車是因多起事故導致，圖為當天國五往宜蘭方向車陣大排長龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年清明連假國道塞爆，首日還出現史上清明最塞，連交通部長賀陳旦也塞在車陣中，用路人抱怨連連，交通部高公局昨發新聞稿，將塞車原因指向多起國道事故導致，不少用路人表示，很難接受這個理由。外界認為，高公局的說明，恐仍難逃後續立委質疑疏運失敗。

高公局在昨天的新聞稿中強調，這次實際交通狀況均在掌握中，流量也與事前預測相近，塞車是因多起國道事故導致。民眾對此說詞似乎不埋單。

黃小姐說，國道就是爆量，才會導致事故增多，主管機關不能只想推給事故，兩手一攤，卻不從源頭想辦法解決，這和歸咎天災有何不同？陳先生說，連假車潮湧出，交通部應有應變機制，或提高事故處理效率。

高公局昨說，初步統計，這次清明連假前四天國道事故達三七一件，其中首日就有一五七件，較去年清明連假首日多二至三成，其中上午八時至十二時國一楊梅─新竹路段，每小時就一個事故，在國道趨近飽和流量下，一旦發生事故，路段容量即大幅折減。

高公局還以國五南下為例，連假首日通過雪隧車輛共五萬二五三一輛，創南下歷史新高，當日也陸續有事故發生，上午有兩件事故占用兩車道。

連假第二天到第四天事故件數較首日大幅減少，這三天交通就較首日穩定許多。高公局稱，事故影響車流，導致局部原已車多路段出現嚴重壅塞，造成用路人感受這次壅塞較以往嚴重，但進一步分析整體交通狀況，台北至高雄平均旅行時間仍在六小時以內。

高公局洋洋灑灑說明事故對連假交通影響，但清明首日國道罕見在凌晨就開始車多速慢，塞車主因恐非單純事故「加害」，就算沒事故，國道恐仍難逃塞車窘境，關鍵還是在源頭，也就是車流量集中開上容量有限的國道，事故僅是「再補一刀」。賀陳旦在連假首日就曾說，當天國道車流東部比春節多四成，西部多三成。