塞車掃興…花蓮觀光隱憂 遊客退房

清明連假花蓮東大門夜市每條街人潮塞得滿滿，業者說，塞車讓不少遊客卻步，否則人潮會更爆量。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

清明連假是花蓮震後首個長假，花蓮觀光業者期待開出回春紅盤，未料蘇花大塞車攪局，不少遊客塞到退房，旅宿業者抱怨塞車問題不解決會嚇跑遊客，將是花蓮觀光最大「利空」。

蘇花改二月五日通車後，春節連假因為花蓮地震，未見塞車，這次清明節連假，第一天就塞到不像話，不但蘇花改塞，原來的舊蘇花塞更慘。

陳小姐和男友原打算在花蓮住三晚，沒想到第一天就塞在車陣裡，到花蓮已晚上九點，擔心回程又塞，臨時決定提前北返。新北市蔡先生早上七點半從五股出發，下午四點才到花蓮，中途怕去加油站又要花時間，車上不敢開冷氣，熱到快中暑。還有民眾走舊蘇花，從蘇澳到東澳原本半小時車程，慘塞六小時，只好取消訂房。有民眾開了十二小時才抵花蓮，直呼「都可飛到美國了！」

遊客臨時打退堂鼓，花蓮住宿、賞鯨業者成了塞車受災戶，美侖飯店副總高水祿表示，連假第一天就有五間房因塞車被退；賞鯨業者邱錫棟說，一些客人預約下午一點，結果晚上七點還沒到。花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，塞車問題如不解決，會影響花蓮觀光業。

花蓮縣長傅崐萁表示，交通問題一定要治本，陸運方面，除非盡速完成蘇花改二期工程，否則瓶頸路段仍舊會塞；另外鐵路一票難求也需盡速解決。空運方面，民國八十年間花蓮對外每日雙向合計八十四班次，當時只有一百萬人次遊客，現在數百萬人次遊客，每日僅有十班次。

塞車雖讓一些遊客打退堂鼓，但湧入的遊客仍為花蓮帶進龐大商機，知名景點東大門夜市，連假期間每條街都被人潮塞得滿滿。